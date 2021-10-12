AB, Yemen'deki tarım bakanı ve Aden valisine düzenlenen saldırıyı kınadı - Haberler
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AB, Yemen'deki tarım bakanı ve Aden valisine düzenlenen saldırıyı kınadı

AA / Mustafa M. M. Haboush - Haberler | Güncel
AB, Yemen'deki tarım bakanı ve Aden valisine düzenlenen saldırıyı kınadı

Avrupa Birliği (AB) geçici başkent Aden'de Tarım Bakanı Salim Sokotri ile Aden Valisi Ahmed Hamid Lemles'in konvoyuna yönelik düzenlenen saldırıyı kınadı.

Avrupa Birliği (AB) geçici başkent Aden'de Tarım Bakanı Salim Sokotri ile Aden Valisi Ahmed Hamid Lemles'in konvoyuna yönelik düzenlenen saldırıyı kınadı.

AB Yemen Misyonundan yapılan açıklamada, misyonun, Aden'de hükümet yetkililerine karşı düzenlenen bu dehşet verici saldırıyı şiddetle kınadığı belirtildi.

"Yemenlilerin ülkenin her yerinde barış içinde yaşamaya hakkı vardır." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, Riyad anlaşmasının uygulanmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa dilekleri sunuldu.

Yemen Tarım Bakanı Sokotri ile Aden Valisi Lemles'in konvoyuna dün bombalı saldırı düzenlenmiş, olayda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Aden'de konvoyları korkunç bir suikast girişimiyle hedef alınan Tarım Bakanı ve Aden Valisi'nin güvenliği sağlanmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

AA / Mustafa M. M. Haboush - Son Dakika Haberleri
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