AB Tarafından Yapılan Ankette, Vatandaşımızın Kolluk Personeline Güveni, 2015 Yılına Göre %20 Arttı

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle yürütülen "İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi" projesinin ikinci ve üçüncü aşamaları kapsamında, yerel ve ulusal ölçekte "Kolluk Kuvvetlerine Yönelik Vatandaş Memnuniyeti ve Güven Anketi" gerçekleştirildi. Polis ve Jandarma personelinin hizmetlerinden duyulan memnuniyet anket sonuçlarına yansıdı. Vatandaşlarımızın Yüzde 79'a Yakını Kolluk Görevlilerini 'Etkin' Buluyor Anket yerel ölçekte, proje kapsamındaki pilot 8 il ve 22 ilçede; ulusal ölçekte ise 28 il, 249 ilçe ve 540 mahallede uygulandı. Vatandaşlarımızın kolluk kuvvetlerine desteği yüzde 60, 9'dan yüzde 73, 2'ye yükselirken, kolluk kuvvetlerinin etkin olduğunu düşünen vatandaşlarımızın oranı 2015'e göre yüzde 19, 9 artarak yüzde 78, 8'e çıktı. 10 İlçeden 9'u Polis ve Jandarmayı Yüksek Derecede Başarılı Buluyor Anket sonuçlarına göre, 10 ilçeden 9'u kolluk personelini yüksek derecede başarılı buluyor; vatandaşlarımız kolluğun olay yerine intikalinin yüzde 20 oranında arttığını düşünüyor. Aynı proje kapsamında yürütülen 2015 anketine kıyasla kolluk personelinin vatandaşlarımız ile teması 5 kat artarken, vatandaşlarımızın da Polis ve Jandarma hizmetlerinden yüzde 20 oranında daha fazla memnun kaldı.

28 İl, 249 İlçe ve 540 Mahallede Uygulandı Bilimsel araştırma yöntemleri esasına dayanarak 28 il, 249 ilçe ve 540 mahallede uygulanan memnuniyet araştırması raporu Türkiye'nin sosyo-ekonomik çeşitliliklerinin dikkate alınmasıyla gerçekleştirildi. Anket, önleyici kolluk hizmetleri oranında da artış yaşandığına işaret etti. Kolluk Personelinin Vatandaşımızla Teması 5 Kat Arttı Bakanlığımızın görev, yetki ve sorumluluğundaki genel kolluk personelinin sayısı 2015 yılına göre azalış gösterse de vatandaşlarımızla temasta 5 katlık artış yaşandı. Vatandaşlarımızla temasın artmasındaki nedenler arasında Covid-19 önlemleri kapsamındaki çalışmaların yanında Vefa Sosyal Destek Gruplarımızın yardım faaliyetlerinin etkin olarak sürdürülmesi de yer alıyor. Vatandaşlarımız Kolluk Personelini Saygılı Buluyor Yerel memnuniyet araştırması raporunda (22 ilçe), kolluk personelinin dört ilçede vatandaşlarımıza çok yüksek derecede saygı gösterdiği 18 ilçede ise yüksek derecede saygı gösterdiği belirlendi. Buna göre vatandaşlarımız; Yeşilyurt, Hekimhan, Çeşme ve Darende ilçelerinde Polis ve Jandarma personeline 5 üzerinden ortalama 4, 5 saygı puanı verdi. Kolluk personelinin vatandaşlarımıza saygılı davranma düzeyi 2015 yılına göre ise 3, 48'den 4, 12 puana yükseldi. Her Alanda Olumlu Yönde Artış Yaşandığı Belirlendi

Vatandaşlarımızın kolluk personeliyle ilgili algısını ölçmek üzere gerçekleştirilen ankette halkın kolluk kuvvetlerine desteğinin yüzde 60, 9'dan yüzde 73, 2'ye yükselerek 2015 yılına oranla yüzde 12, 3 arttığı görüldü. 2015 yılına göre; kolluk personelinin etkinliği yüzde 58, 9'dan yüzde 78, 8'e, kolluğun vatandaşlarımıza adil davranma oranı yüzde 59, 3'ten yüzde 69, 1'e, vatandaşlarımızın kolluk personeline yardımcı olması oranının yüzde 56, 7'lik orandan yüzde 73, 5'e yükseldiği belirlendi. Vatandaşlarımızın, kolluk personelinin hukuka uygun hareket ettiğini 2015'te yüzde 59, 9'luk oranla düşünürken bu oranın 2020'de yüzde 71, 4'e çıktığı görüldü. Genel ortalamada ise Polis ve Jandarmanın 2015'te yüzde 59, 5'lik başarı oranının 13, 2'lik artışla 2020 yılında yüzde 72, 7'ye yükseldiği ortaya konuldu.

Vatandaşlarımız 2015 Yılına Göre Kolluk Personeline Yüzde 76, 78 Daha Fazla Yardımcı Oluyor Anket sonuçlarına göre; kolluk personelinin ikaz, uyarı ve yönlendirmelerine uyma oranı 2015'te 10 üzerinden 4, 48 iken 2020'de 7, 92 düzeyine yükselerek yüzde 76, 78'lik artış kaydetti. Bu kapsamda kolluk personeline en fazla yardımcı olan ilçeler Yeşilyurt, Çeşme ve Hekimhan oldu. Kolluk ile En Fazla Temas Kuran İlçe Kadıköy Oldu Anket kapsamında pilot seçilen 8 ilçeden 7'sinde 2020 yılında 2015 yılına göre kolluk personeliyle temas kuran vatandaşlarımızın sayısında artış gözlendi. İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 2015 yılında kollukla temas kuran vatandaşlarımızın oranı yüzde 10, 5 seviyelerinde iken 2020 yılında bu oran 59, 4'e yükseldi. 2020 yılında kollukla en fazla temas kuran Kadıköy'ü 55, 5'lik oranıyla Çorlu ve 52, 5'lik oranıyla Beşiktaş ilçeleri takip etti. Kolluk görevlileriyle en az temas kuran ilçeler ise Akçaabat, Çorlu ve Hekimhan olarak belirlendi.

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