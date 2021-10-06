AB 'Stratejik Pusulasını' Mart 2022'deki güvenlik zirvesinde kabul edecek - Haberler
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AB "Stratejik Pusulasını" Mart 2022'deki güvenlik zirvesinde kabul edecek

AA / Selen Temizer - Haberler | Güncel
AB

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB'nin savunma ve güvenlik konularında daha bağımsız hareket edebilmesi hedefine ilişkin yol haritasını Mart 2022'deki liderler zirvesinde onaylayacağını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB'nin savunma ve güvenlik konularında daha bağımsız hareket edebilmesi hedefine ilişkin yol haritasını Mart 2022'deki liderler zirvesinde onaylayacağını bildirdi.

Michel, AB liderlerinin, dönem başkanı Slovenya'daki gayriresmi akşam yemeği sonrasında yaptığı yazılı açıklamada, AB'nin Birleşmiş Milletler, G20, G7 örnekleri gibi çok taraflılığı desteklediğini, kural temelli uluslararası düzeni savunduğunu belirtti.

Özellikle ABD olmak üzere benzer fikirdeki ortaklarla NATO içinde birlikte çalışmaya devam etmekte kararlı olduklarını vurgulayan Michel, AB'nin temel varlığının "birliği" olduğunu ifade etti.

Michel, AB'nin son krizlerden ders alarak ve bağımlılıklarını azaltarak gücünü pekiştirmeye olan bağlılığının altını çizerek "Uluslararası düzeyde daha etkili ve iddialı hale gelebilmek için AB, özerk hareket etme kapasitesini artırmaya ihtiyaç duyuyor." tespitinde bulundu.

AB "Stratejik Pusulasını" gelecek ay açıklayacak

"Özellikle yarış içinde olduğumuz bir aktör, partner ve sistemik bir rakip olarak Çin karşısında da çıkarlarımızı güdeceğiz." diyen Michel, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in "Stratejik Pusulayı" kasımda açıklayacağını, Mart 2022'de savunma ve güvenlik konularına odaklanacak AB zirvesinde kabul edeceklerini bildirdi.

Michel, "Haziran 2022'deki NATO zirvesinden önce NATO ile yeni bir siyasi bildiriye ulaşmak için çalışacağız." ifadesini kullandı.

AB içinde savunma ve güvenlik konularında daha bağımsız hareket edilebilmesi, ortak bir askeri güç oluşturulması gibi konular son yıllarda sıkça tartışılıyor. Bu çerçevede "AB Stratejik Pusulası" adı verilen bir belgenin hazırlıkları sürüyor.

AB liderleri, bugün dönem başkanı Slovenya'nın ev sahipliğinde AB-Batı Balkan Zirvesi'ne katılıyor.

AA / Selen Temizer - Son Dakika Haberleri
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