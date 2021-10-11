AB'nin ilaç düzenleyicisi, 'Ronapreve' adlı ilacı Kovid-19 için değerlendirmeye aldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AB'nin ilaç düzenleyicisi, "Ronapreve" adlı ilacı Kovid-19 için değerlendirmeye aldı

AA / Selen Temizer - Haberler | Sağlık
AB'nin ilaç düzenleyicisi,

Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için geliştirilen "Ronapreve" adlı ilacın izin başvurusunu değerlendirmeye başladı.

Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için geliştirilen "Ronapreve" adlı ilacın izin başvurusunu değerlendirmeye başladı.

EMA'dan yapılan yazılı açıklamada, İsviçreli ilaç şirketi Roche ve ABD'li Regeneron tarafından ortaklaşa üretilen "Ronapreve" adlı monoklonal antikor tedavisinin Avrupa'da piyasaya sürülmesi için yetki başvurusunun yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ek oksijen tedavisine ihtiyaç duymayan ve durumu şiddetli hastalığa evrilme riski yüksek olan 12 yaşından büyük kişilerin tedavisinde kullanılacak ilacın, yine aynı yaş grubundaki kişilerde hastalığın önlenmesinde de kullanılabileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, EMA'nın ilaç komitesinin etken maddeleri "casirivimab ve imdevimab" olan ilaca ilişkin verileri daha önce gözden geçirdiği için, izin başvurusuna iki ay içinde yanıt verebileceği kaydedildi.

AA / Selen Temizer - Son Dakika Haberleri
Her evde aynı telaş! Çocuk vaka sayıları yükselince, uzmanlardan 'D vitamini' tavsiyesi geldi

Her evde aynı telaş! Çocuk vaka sayıları yükselince, uzmanlardan "D vitamini" tavsiyesi geldi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Caner Erkin İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gökhan Çıra Düm Tek Tek Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Caner Erkin Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Amelia Hamlin Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AB'nin ilaç düzenleyicisi, 'Ronapreve' adlı ilacı Kovid-19 için değerlendirmeye aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 18:01:21. #1.12#