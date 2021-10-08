AB'nin ikinci insani yardım kargosu Etiyopya'nın Tigray bölgesine ulaştı

ADDİS Avrupa Birliği (AB) tarafından Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışmalardan etkilenen siviller için gönderilen ikinci insani yardım kargosunun bölgeye ulaştığı bildirildi.

Etiyopya basınında çıkan haberler e göre, AB tarafından ikinci kez gönderilen kargoda bölgedeki sivillerin ihtiyaçlarını karşılamak için yaklaşık 10 ton insani yardım malzemesi bulunuyor.

AB, Fransa ve İtalya tarafından organize edilen yardım malzemelerinin Tigray'ın merkezi Mekele'ye ulaştığı açıklandı.

Yardım kapsamında gıdanın yanında 3 ay boyunca 280 bin kişinin de temel sağlık ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

AB, çatışma ve iklim değişimi gibi nedenlerle göç etmek zorunda kalan kişilerin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Etiyopya'ya 53,7 milyon avroluk fon sağlanacağını duyurmuştu.

AB'nin 4,4 tonluk ilk insani yardım kargosu 11 Nisan'da bölgeye ulaşmıştı.