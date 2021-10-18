AB'nin DEAŞ ve El Kaide'ye yaptırımları uzatıldı - Haberler
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AB'nin DEAŞ ve El Kaide'ye yaptırımları uzatıldı

AA / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel
AB'nin DEAŞ ve El Kaide'ye yaptırımları uzatıldı

Avrupa Birliği (AB), terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik yaptırımları bir yıl daha uzattı.

Avrupa Birliği (AB), terör örgütleri Deaş ve El Kaide'ye yönelik yaptırımları bir yıl daha uzattı.

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, DEAŞ ve El Kaide'ye karşı alınan kısıtlayıcı tedbirler kapsamında 6 kişi bulunuyor.

Kişi, grup ve kuruluşlara yönelik yaptırımlar, seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeriyor. Ayrıca AB'de bulunan kişi ve kuruluşların yaptırım listesindekilere fon ve ekonomik kaynak sağlaması da yasaklanıyor.

AB'nin uzatılan yaptırımları 31 Ekim 2022'ye kadar geçerli olacak, gerektiğinde uzatılabilecek.

AB Konseyi, kendi yaptırımlarının BM Güvenlik Konseyinin DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik yaptırımlarına tamamlayıcı nitelik taşıdığını bildirdi.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Son Dakika Haberleri
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