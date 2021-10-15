AB kurumları ile AB Dönem Başkanı Slovenya arasında gerginlik - Haberler
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AB kurumları ile AB Dönem Başkanı Slovenya arasında gerginlik

AA / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel
AB kurumları ile AB Dönem Başkanı Slovenya arasında gerginlik

Avrupa Birliği (AB) kurumları, hukukun üstünlüğü, yolsuzlukla mücadele ve basın özgürlüğü konularında araştırmalar için Slovenya'yı ziyaret eden Avrupa Parlamentosu heyetini hedef alan AB Dönem Başkanı Slovenya'nın Başbakanı Janez Jansa'ya tepki gösterdi.

Avrupa Birliği (AB) kurumları, hukukun üstünlüğü, yolsuzlukla mücadele ve basın özgürlüğü konularında araştırmalar için Slovenya'yı ziyaret eden Avrupa Parlamentosu heyetini hedef alan AB Dönem Başkanı Slovenya'nın Başbakanı Janez Jansa'ya tepki gösterdi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Jansa'nın, Hollandalı AP Milletvekili Sophie in 't Veld başkanlığındaki heyete yönelik suçlama içeren Twitter mesajına tepkiyle karşılık verdi.

İlk olarak AP heyetiyle görüşmeyi reddeden Jansa, sosyal medyadaki mesajında bir fotoğraf paylaştı. "AB parlamentosundaki bilinen 226 Soros kuklasından 13'ü" yazısıyla paylaşılan fotoğraftaki kişiler arasında bulunan Sophie in 't Veld, kırmızı bir okla işaret edildi.

Son dönemdeki sağcı görüşleri ve eski ABD Başkanı Donald Trump'a desteğiyle bilinen Jansa'nın hesabından paylaşılan ve Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'a atıf yapan mesaj daha sonra silindi. Fotoğrafın eski tarihli olduğu, fotoğrafta yer alan AP milletvekillerinden bazılarının şu anda parlamentoda olmadığı, birinin ise geçen yıl hayatını kaybettiği belirtildi.

Bu mesajın ardından önce AP Başkanı David Sassoli, daha sonra AB Konseyi Başkanı Charles Michel yine sosyal medyadan paylaşımlar yaptı.

Sassoli, "Jansa'ya acilen Avrupa Parlamentosu milletvekillerine yönelik provokasyonları durdurması çağrısında bulunuyoruz. Bu meclisin üyelerine yapılan saldırılar Avrupa vatandaşlarına yapılmış saldırılardır. AB dönem başkanlığı ile yapıcı bir iş birliği sadece karşılıklı güven ve saygı temelinde mümkün olur." ifadesini kullandı.

Michel ise "AP üyeleri hiçbir baskı olmaksızın işlerini yapabilmelidir. AB kurumları arasında ve AB Konseyi içinde karşılıklı saygı tek yoldur." mesajını paylaştı.

Jansa, bu mesajlardan sonra Sassoli'ye hitaben "Slovenya sömürge değildir. Milletvekilinize söyleyin, AP'nin adını siyasi entrikalar ve Slovenya hakkındaki mantıksız suçlamalarla kötüye kullanmasın." dedi.

Jansa'ya bir tepki de Hollanda Başbakanı Mark Rutte'den geldi. Rutte, yine sosyal medyada, "Janez Jansa'dan AP üyeleri hakkında tatsız mesaj. Bunu en kuvvetli şekilde kınıyorum. Hükümetimiz aynı hissiyatı Lahey'deki Slovenya Büyükelçisine iletti." diye yazdı.

Bunun üzerine Jansa, bu kez de Rutte'yi hedef alarak, "Mark, vaktini büyükelçilerle ve Slovenya'daki medya özgürlüğüyle harcama. Sophie in 't Veld ile birlikte kendi gazetecilerinizi sokaklarda öldürülmekten koru." şeklinde cevap verdi.

Jansa, bu mesajıyla da Hollanda'da gazeteci Peter R. de Vries'in temmuz ayında silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine atıf yaptı.

AB'nin dönem başkanlığını 1 Temmuz'da 6 ay için devralan Slovenya'nın Başbakanı Janez Jansa'nın gelecek hafta Brüksel'de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'ne katılması bekleniyor.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Son Dakika Haberleri
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