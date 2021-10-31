AB Konseyi Başkanı Michel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine dair açıklama Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AB Konseyi Başkanı Michel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine dair açıklama Açıklaması

AA / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel
AB Konseyi Başkanı Michel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine dair açıklama Açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından "Bölgesel istikrar ve güvenlik için diyalog, kilit öneme sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından "Bölgesel istikrar ve güvenlik için diyalog, kilit öneme sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Michel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında yaptığı görüşme hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Erdoğan ile Türkiye-AB ilişkilerini ele aldıklarını ifade eden Michel, bunun dışında Afganistan, Libya ve daha geniş bir bölgedeki gelişmeleri görüştüklerini bildirdi.

Michel, "Bölgesel istikrar ve güvenlik için diyalog, kilit öneme sahip." ifadesini kullandı.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi: (3)

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi: (3)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü

 Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet

Çok Okunan Haberler

title