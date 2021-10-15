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AB: İran Viyana'daki nükleer görüşmelere hazır değil

AA / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel
AB: İran Viyana'daki nükleer görüşmelere hazır değil

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, "İran nükleer anlaşması" olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na ABD'nin dönmesi için Viyana'da yapılan görüşmelerin yeniden başlamasına Tahran yönetiminin henüz hazır olmadığını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, "İran nükleer anlaşması" olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na ABD'nin dönmesi için Viyana'da yapılan görüşmelerin yeniden başlamasına Tahran yönetiminin henüz hazır olmadığını bildirdi.

İranlı yetkililerle Tahran'da görüşmeler yapan AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrique Mora başkanlığındaki heyetin ziyaretiyle ilgili basına bilgi veren bir AB yetkilisi, ziyaretin asıl amacının İran'daki seçimlerden sonra göreve gelen yeni müzakere heyetiyle tanışmak ve görüşmek olduğunu söyledi.

Adının verilmesini istemeyen AB yetkilisi, "İran tarafı henüz Viyana'da görüşmelere başlamak için hazır değil." dedi.

İran tarafının sırf görüşmek için Viyana'ya gitmek istemediğini, somut sonuçlar elde etmeyi ve anlaşmayı yeniden haya geçirmeyi amaçladığını aktaran AB yetkilisi, İran'ın müzakere heyetinin Brüksel'i ziyaret edeceğini açıkladı.

Brüksel'deki görüşmelerin, "Kapsamlı Ortak Eylem Planı" koordinatörü olan AB ile İran arasında yapılması planlanıyor.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, 31 Ağustos'taki açıklamasında, önceki hükümet döneminde Viyana'da yapılan ve haziranda ara verilen nükleer görüşmeleri sürdürmeyi planladıklarını ancak müzakerelerin İran'a somut sonuçlar sunması gerektiğini söylemişti. Abdullahiyan geçen ay da Viyana'daki nükleer görüşmelere "çok yakında" döneceklerini açıklamıştı.

Viyana'daki müzakereler

Avusturya'nın başkenti Viyana'da aylarca süren ve İran'da haziranda yapılan seçimlerden önce duran görüşmelerde İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşü ele alınıyordu.

Önceki ABD Başkanı Donald Trump, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de ayrıldıklarını açıklamıştı. Trump'tan sonra başkanlığa seçilen Joe Biden, göreve geldikten sonraki İran'la nükleer anlaşmaya dönebileceklerinin sinyallerini vermişti.

Ortak Kapsamlı Eylem Planı, İran'ın nükleer faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, bunun karşılığında yaptırımların kaldırılması amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in yanı sıra Almanya ve AB ile İran arasında 2015'te imzalanmıştı.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Son Dakika Haberleri
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