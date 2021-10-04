AB ilaç düzenleyicisinden Pfizer-BioNTech aşısının üçüncü dozuna yeşil ışık - Haberler
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AB ilaç düzenleyicisinden Pfizer-BioNTech aşısının üçüncü dozuna yeşil ışık

AA / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel
AB ilaç düzenleyicisinden Pfizer-BioNTech aşısının üçüncü dozuna yeşil ışık

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), yeni tip koronavirüs hastalığının (Kovid-19) tedavisi için Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen aşının üçüncü dozunun yetişkinlere uygulanmasına yeşil ışık yaktı.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), yeni tip koronavirüs hastalığının (Kovid-19) tedavisi için Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen aşının üçüncü dozunun yetişkinlere uygulanmasına yeşil ışık yaktı.

EMA açıklamasına göre, 18-55 yaş arasındaki kişilerde yapılan çalışmalarda üçüncü dozun antikor düzeyini, dolayısıyla bağışıklığı artırdığı görüldü.

Açıklamada, bu sayede sağlıklı yetişkinlere Pfizer-BioNTech aşısının ikinci dozundan 6 ay sonra takviye olarak üçüncü dozun verilebileceğini bildirdi.

Bugüne kadar bilinen ve çok nadir görülen yan etkilerin üçüncü dozdan sonra nasıl risk oluşturabileceğine ilişkin yeterli bilgi bulunmadığı, bu konudaki çalışmaların sürdüğü bildirildi.

EMA, ayrıca Pfizer-BioNTech ve Moderna tarafından mRNA teknolojisiyle geliştirilen aşıların üçüncü dozunun bağışıklığı çok ciddi şekilde düşmüş kişilere ikinci dozdan 28 gün sonra verilebileceğini de duyurdu.

Pfizer-BioNTech'in aşısı Aralık 2020'de, Moderna'nın aşısı ise Ocak 2021'de AB'den "güvenli ve etkili" olduğuna dair onay almıştı. Aşılar, AB ülkelerinde 12 yaşından büyük kişilere şu anda iki doz olarak uygulanıyor.

EMA'nın kararları AB üyeleri için tavsiye niteliği taşıyor. Üye ülkeler sağlık uygulamalarında kendi kararlarını verebiliyor. Birçok AB ülkesinde Pfizer-BioNTech aşısının üçüncü dozu, çeşitli nedenlerle bağışıklığı düşük kişilere halihazırda uygulanıyor.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Son Dakika Haberleri
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Haber: AB ilaç düzenleyicisinden Pfizer-BioNTech aşısının üçüncü dozuna yeşil ışık - Haberler
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