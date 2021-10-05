AB ilaç düzenleyicisi, 'Kovid-19'dan ölüm riskini yüzde 50 azaltan' ilacı değerlendirmeye alabilir - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AB ilaç düzenleyicisi, "Kovid-19'dan ölüm riskini yüzde 50 azaltan" ilacı değerlendirmeye alabilir

AA / Selen Temizer - Haberler | Güncel
AB ilaç düzenleyicisi,

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), yeni tip koronavirüs hastalığından (Kovid-19) ölüm riskini yüzde 50 azalttığı duyurulan ilacın değerlendirmeye alabileceğini bildirdi.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), yeni tip koronavirüs hastalığından (Kovid-19) ölüm riskini yüzde 50 azalttığı duyurulan ilacın değerlendirmeye alabileceğini bildirdi.

EMA'nın aşı stratejisinden sorumlu Marco Cavaleri, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Amerikan ilaç şirketi Merck'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği deney aşamasındaki ilaçla ilgili, "Gelecek günlerde bu hapı incelemeye başlayıp başlamayacağımızı değerlendireceğiz." dedi.

Merck, 1 Ekim'de söz konusu hapın virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatmayı ve ölüm riskini yarıya düşürdüğünü duyurmuştu.

"Şimdilik bildiğimiz, mevcut aşıların hastaneye yatış ve ölümlere karşı koruduğu"

Cavaleri ayrıca Pfizer/BioNTech gibi mRNA aşılarıyla ilgili temel güvenlik endişesinin miyokarditis (kalp kası iltihaplanması) olduğunu anımsatarak bu vakaların özellikle 2. dozdan sonra görüldüğünü belirtti.

Bildirilen miyokarditis vakalarının çoğunun hafif olduğuna dikkati çeken Cavaleri, "3. dozdan sonra bu riski henüz tanımlayamıyoruz çünkü çok nadiren ortaya çıkıyor. Şimdilik bildiğimiz; Kovid-19 aşılarının 2 doz halinde uygulandığında hastaneye yatış ve ölüme karşı koruma sağladığı." değerlendirmesini yaptı.

Cavaleri, sene sonu itibarıyla monoklonal antikor olarak bilinen yeni Kovid-19 tedavilerini duyurmak üzere 4 antiviral ilaç üzerinde çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

AA / Selen Temizer - Son Dakika Haberleri
Filistin Devlet Başkanı Abbas: 'Uluslararası kararlara dayalı bir siyasi sürece hazırız'

Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Uluslararası kararlara dayalı bir siyasi sürece hazırız"
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Seda Sayan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mustafa Keser Mehmet Ali Erbil
Spor Oğuzhan Özyakup Ferdi Kadıoğlu Stefan Kuntz Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Mustafa Keser Ömer Fatih Sayan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AB ilaç düzenleyicisi, 'Kovid-19'dan ölüm riskini yüzde 50 azaltan' ilacı değerlendirmeye alabilir - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 17:09:08. #1.13#