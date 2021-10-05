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AB, göç krizi nedeniyle oluşturulan fonların işe yaradığını düşünüyor

AA / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel
AB, göç krizi nedeniyle oluşturulan fonların işe yaradığını düşünüyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üyesi Oliver Varhelyi, AB'nin Avrupa Güven Fonları ve Türkiye'deki Sığınmacılar için Mali Yardım Programı (FRIT) gibi fonlarla "eşi görülmemiş göç krizlerine etkili şekilde karşılık verildiğini" ve bu fonların işe yaradığını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üyesi Oliver Varhelyi, AB'nin Avrupa Güven Fonları ve Türkiye'deki Sığınmacılar için Mali Yardım Programı (FRIT) gibi fonlarla "eşi görülmemiş göç krizlerine etkili şekilde karşılık verildiğini" ve bu fonların işe yaradığını söyledi.

AB Komisyonunun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Strazburg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'ndaki "Avrupa Güven Fonları ile Türkiye'deki Sığınmacılar için Mali Yardım Programının (FRIT) Uygulanmasına ilişkin rapor" konulu oturumda konuşma yaptı.

Varhelyi, AB Komisyonunun Avrupa Güven Fonları ve FRIT programını kilit öneme sahip bir siyasi ve mali araç olarak gördüğünü, bu fonlar sayesinde Avrupa'yı etkileyen "eşi görülmemiş göç krizlerine etkili şekilde karşılık verildiğini" söyledi.

"Fonların işe yaradığını" aktaran Varhelyi, "Bu programlar pratik ve somut sonuçlar vermiştir." İfadesini kullandı.

Afrika'ya yönelik Güven Fonunu örnek gösteren Varhelyi, İtalya ve Malta'ya gelen düzensiz göçmen sayısının daha önceki dönemde yıllık 180 binden 2020'de 35 bine indiğini, bu yıl da şu ana kadar 44 bin olduğunu belirtti.

Varhelyi, Suriye'ye yönelik Güven Fonu ile 2014'ten bu yana 2,3 milyar avro kullanıldığını, 7,8 milyon kişinin bu fonlardan yararlandığını aktardı.

FRIT programına değinen Varhelyi, "Bu program çapı ve ulaştığı hedef kitle itibarıyla eşi görülmemiş çaptadır. Düzensiz göç akınlarını durdurmaya büyük katkı yapmıştır, mültecilerin temel ihtiyaçları karşılanmıştır, sağlık ve eğitim hizmetlerinin artırılmasını sağlamıştır." dedi.

Varhelyi, Avrupa Parlamentosunda fonlar hakkında hazırlanan raporda bu olumlu taraflardan da bahsedilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Varhelyi, AB Komisyonu olarak parlamento üyelerinin dile getirdiği fonların kullanımında şeffaflık ile insan haklarının gözetilmesi konularına da önem verdiklerini ifade etti.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Son Dakika Haberleri
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