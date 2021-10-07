AB fonlarıyla Türk ve Suriyeli girişimcilere verilecek destekler tanıtıldı - Haberler
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AB fonlarıyla Türk ve Suriyeli girişimcilere verilecek destekler tanıtıldı

AA / Salim Taş - Haberler | Güncel

Hatay'da, Avrupa Birliği (AB) fonlarıyla Türk ve Suriyeli girişimcilere 30 bin avroya kadar hibe desteği sağlayacak Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesinin tanıtımı yapıldı.

HATAY (AA) - Hatay'da, Avrupa Birliği (AB) fonlarıyla Türk ve Suriyeli girişimcilere 30 bin avroya kadar hibe desteği sağlayacak Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesinin tanıtımı yapıldı.

Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından geliştirilen ENHANCER Projesi, Hatay'da bir otelde düzenlenen tanıtım programıyla ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerine anlatıldı.

AB'nin finansman desteği ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ICMPD'nin hayata geçirdiği proje kapsamında, Türkiye'de geçici koruma altında olan Suriyelilere ve Türk girişimcilere 30 bin avroya kadar hibe desteği sağlanacak.

Projeye Şanlıurfa, Konya, Kayseri, İstanbul, İzmir, Bursa, Mersin, Adana, Gaziantep, Hatay ve Ankara'dan müracaatlar kabul edilecek.

Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi Hibe Yönetimi Ekip Lideri Mehmet Çağlar Aydın, AA muhabirine, projenin tanıtım çalışmalarını 11 ilde yürüttüklerini söyledi.

Aydın, proje hakkında şu bilgileri verdi:

"Genel olarak ENHANCER Projesi özellikle ülkemizde bulunan geçici koruma altındaki Suriyelilerin sosyal ve ekonomik anlamda toplumumuza uyumunu kolaylaştırmayı hedefleyen bir proje. Bu noktada özellikle Suriyelileri girişimcilik alanında teşvik ederek, ülkemiz vatandaşlarıyla iş birliklerini arttırarak onların ekonomik anlamda uyumunu sağlamaya çalışıyoruz çünkü özellikle girişimcilik alanında katkılarını sağlayabilirsek bu anlamda ülke ekonomimize de katkı verebileceğimize inanıyoruz."

AB fonlarıyla Türk ve Suriyeli girişimcilere verilecek destekler tanıtıldı

AB fonlarıyla Türk ve Suriyeli girişimcilere verilecek destekler tanıtıldı

AB fonlarıyla Türk ve Suriyeli girişimcilere verilecek destekler tanıtıldı

AB fonlarıyla Türk ve Suriyeli girişimcilere verilecek destekler tanıtıldı
AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri
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