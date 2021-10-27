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AB, Filistin'in devlet kurma çabalarını destekliyor

AA / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel
AB, Filistin'in devlet kurma çabalarını destekliyor

Avrupa Birliği (AB) yönetimi, Filistin'in devlet kurma çabalarını desteklediklerini belirterek, İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüme bağlılıklarını teyit etti.

Avrupa Birliği (AB) yönetimi, Filistin'in devlet kurma çabalarını desteklediklerini belirterek, İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüme bağlılıklarını teyit etti.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Brüksel'de görüşmeler yaptı.

Michel, Iştiyye ile görüşmesine dair sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Filistin'in devlet kurma çabalarına AB desteği ile bölgesel kapsam üzerine odaklandık. AB'nin iki devletli çözüme bağlılığını teyit ettim." ifadesini kullandı.

Borell'in ofisinden yapılan açıklamaya göre ise AB Yüksek Temsilcisi, Filistin halkına ve Filistin'in devlet kurmasına AB'nin devam eden desteğini vurguladı.

Borrell, İsrail-Filistin meselesine iki devletli çözüm temelinde adil, müzakere edilmiş ve kapsamlı bir sonuç getirilmesi ile barış sürecinin canlandırılmasına yönelik anlamlı görüşmelerin yeniden başlatılmasına AB'nin bağlılığını vurguladı.

Borrell, bu amaç için Orta Doğu Dörtlüsünün canlandırılması yolu da dahil olmak üzere tüm taraflarla çalışmaya hazır olduklarını bildirdi.

Iştiyye ile sahadaki durumu da ele alan Borell, İsrail'in yerleşimleri genişletmesinden, Filistinlilerin evlerinden çıkarılması ve bazı binaların yıkılmasından, ayrıca Gazze'deki vahim insani durumdan endişe duyduklarını belirtti.

Borell, İsrail'in Filistinli 6 insan hakları kuruluşunu terör listesine almasının da kendileri için ciddi endişe kaynağı olduğunu, AB'nin konuyu araştıracağını söyledi.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Son Dakika Haberleri
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