AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Mora, Tahran'da

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora, Tahran'da İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri ile nükleer müzakere meselesini görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Mora ve Bakıri görüşmede, Afganistan'daki gelişmeler, nükleer anlaşma müzakereleri ve Tahran ile AB ilişkilerini ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, bu hafta nükleer anlaşma ile ilgili bazı gelişmelerin olacağını ve Mora ile görüşmelerde bu konuların değerlendirileceğini bildirmişti.

Nükleer anlaşmanın tarafları, 6 Nisan'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da görüşmelere başlamış ancak. müzakerelere haziran sonunda ara verilmişti.

Bu sırada İran'da önceki hükümetin aksine Batı'ya mesafeli ve nükleer anlaşmanın ülkeye fayda sağlamadığını savunan muhafazakarların oluşturduğu hükümet göreve başlamıştı. Nükleer anlaşmanın tarafları, Tahran'a görüşmelere dönme çağrısı yaparken İranlı yetkililer, görüşmelerin ne zaman başlayacağına dair net tarih vermiyor.