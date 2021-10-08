AB'den Polonya'ya: AB yasaları ulusal yasalardan üstündür - Haberler
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AB'den Polonya'ya: AB yasaları ulusal yasalardan üstündür

AA / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel
AB'den Polonya'ya: AB yasaları ulusal yasalardan üstündür

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Polonya Anayasa Mahkemesinin "ülkedeki yasaların bazı AB yasalarından üstün olduğuna" dair verdiği karara tepki göstererek, "AB yasaları, anayasal hükümler dahil ulusal yasalardan önce gelir." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Polonya Anayasa Mahkemesinin "ülkedeki yasaların bazı AB yasalarından üstün olduğuna" dair verdiği karara tepki göstererek, "AB yasaları, anayasal hükümler dahil ulusal yasalardan önce gelir." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, Polonya Anayasa Mahkemesinin dünkü kararına karşılık açıklama yaptı.

Mahkemenin kararından "derin endişe" duyduğunu belirten von der Leyen, AB Komisyonunun bunu hızlıca analiz edeceğini ve buna göre sıradaki adımları atacaklarını kaydetti.

Birlik'in yasal düzeninin kurucu ilkelerini koruyacaklarını vurgulayan von der Leyen, Polonya vatandaşlarının haklarının korunmasının öncelikleri arasında olduğunu bildirdi. Von der Leyen, şöyle konuştu:

"Ayrıca AB vatandaşları ile Polonya'da iş yapan şirketlerin, Avrupa Adalet Divanı'nın hükümleri dahil olmak üzere AB kurallarının Polonya'da tam olarak uygulandığına dair yasal kesinliğe ihtiyaç duymaktadır. Anlaşmalarımız açıktır. Avrupa Adalet Divanı'nın kararları, ulusal mahkemeler dahil tüm üye ülkelerin makamları için bağlayıcıdır. AB yasaları, anayasal hükümler dahil ulusal yasalardan önce gelir. Bunun sağlanması için AB anlaşmalarından kaynaklanan tüm yetkilerimizi kullanacağız."

Varşova ile Brüksel arasında bir süredir devam eden hukukun üstünlüğü tartışmalarının ardından dün Polonya Anayasa Mahkemesinin kararıyla yeni bir gerginlik ortaya çıktı.

Mahkeme, ülkenin ulusal yasalarının bazı AB yasalarından önce geldiğine yönelik karar açıkladı.

Mahkemenin dünkü kararında, "Avrupa Adalet Divanı'nın Polonya adalet sistemine müdahale çabaları hukukun üstünlüğü ilkesini, Polonya anayasasının üstünlüğü ilkesini ve ayrıca Avrupa entegrasyonu sürecinde egemenliğin korunması ilkesini ihlal etmektedir." ifadesi yer almıştı.

Polonya'nın hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü, yargı bağımsızlığı gibi konulardaki uygulamaları son yıllarda AB içinde eleştiriliyor.

AB Komisyonunun "Hukukun Üstünlüğü 2021" adlı raporunda, Polonya'da yargı bağımsızlığının tehdit altında olduğu ve bunun endişe verici olduğu ifade edilmişti.

Avrupa Adalet Divanı, Polonya Yüksek Mahkemesinde yargıçlara karşı kurulan disiplin kurulunu ve atanma yöntemini eleştiriyor.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Son Dakika Haberleri
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