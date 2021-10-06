AB'de Kovid-19'a karşı tam aşılanan yetişkin nüfusun oranı yüzde 75'i geçti - Haberler
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AB'de Kovid-19'a karşı tam aşılanan yetişkin nüfusun oranı yüzde 75'i geçti

AA / Selen Temizer - Haberler | Güncel
AB'de Kovid-19'a karşı tam aşılanan yetişkin nüfusun oranı yüzde 75'i geçti

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerde yaşayan yetişkinlerin yüzde 75'inden fazlasının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tam aşılandığını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerde yaşayan yetişkinlerin yüzde 75'inden fazlasının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tam aşılandığını duyurdu.

AB Komisyonu sosyal medya hesabından, aşılamalardaki son durumu paylaştı.

"Her saat ve doz önemli." ifadesi kullanılan paylaşımda, AB'deki 18 yaş üstü nüfusun yüzde 75'inden fazlasının Kovid-19'a karşı tam aşılandığı belirtildi.

Mesajda ayrıca, "Tam aşılanma enfeksiyona ve hastaneye yatışa karşı koruyor ve virüs ile varyantlarına karşı en iyi koruma yöntemimiz olmaya devam ediyor." denildi.

AB yönetimi, üye ülkelerdeki yetişkinlerin yüzde 70'inin yaz sonuna kadar aşılanması hedefini belirlemişti. 31 Ağustos'ta bu oranın yüzde 70'e ulaştığı duyurulmuştu.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA); AB ülkelerinde Pfizer/Biontech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson firmalarınca üretilen aşıların kullanımına izin veriyor.

AA / Selen Temizer - Son Dakika Haberleri
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