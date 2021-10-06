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AB: Batı Balkan ülkeleri AB'ye aittir

AA / Selen Temizer - Haberler | Güncel
AB: Batı Balkan ülkeleri AB'ye aittir

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Batı Balkan ülkelerinin AB'nin parçası olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, Batı Balkan ülkelerinin AB'nin parçası olduğunu vurguladı.

Von der Leyen, AB Dönem Başkanı Slovenya'nın ev sahipliğinde Brdo kentinde düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirvesi öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"Bu, çok önemli bir zirve. Çok net bir mesaj vermek istiyoruz. Mesajımız; Batı Balkanlar'ın AB'ye ait olduğudur. Onları AB'de istiyoruz. Biz tek bir Avrupa ailesiyiz." ifadesini kullanan Von der Leyen, Batı Balkanlar'daki 6 ülke ile AB'nin tarih ve kader birliğine ve ortak değerlere sahip olduğunu belirtti.

Von der Leyen, söz konusu ülkelerin reformlar için büyük çaba sarf ettiğini ancak hukukun üstünlüğü, medya özgürlüğü gibi konularda ise hala alınacak yol olduğunu söyledi.

"İnandırıcı bir sinyal vermeliyiz"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de "Bu toplantıda genişleme sürecinin devamına dair inandırıcı bir sinyal vermeliyiz. Ancak bu, iki yönlü bir yoldur. Bir yandan adayların reformlara devam etmesi ve farklılıklarını bir kenara bırakması gerekiyor." diye konuştu.

Güvenlik ve dış ilişkiler konularını da özel olarak konuşacaklarını bildiren Borrell, "Dış politikamızı uyumlu hale getirmeliyiz çünkü ortak zorluklarla yüzleşmek için daha fazla koordinasyona ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Borrell, Sırbistan ve Kosova'da birçok zorluğun aşıldığına ve diyalog sürecinin sürmesi gerektiğini söyledi.

AB-Batı Balkanlar Zirvesi

AB yönetimi, zirvede, stratejik önem verdiği Batı Balkanlar ile ilişkilerin geliştirilmesini amaçlıyor. Zirvede, AB ile Batı Balkan ülkeleri Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Kuzey Makedonya arasındaki güvenlik, yatırım ve genişleme gibi konular ele alınacak.

Slovenya'daki zirvede, AB liderlerinin, AB'nin Batı Balkanlar için gelecek 7 yılda 30 milyar avroluk "Ekonomi ve Yatırım Planı"nı teyit etmesi öngörülüyor. Bu miktarın 9 milyar avrosunun AB fonundan hibe edilmesi planlanıyor. AB ülkeleriyle Batı Balkanlar arasında GSM şebekelerinde dolaşım ücretleri konusu da görüşülecek.

AA / Selen Temizer - Son Dakika Haberleri
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