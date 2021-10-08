AB BAŞKANLARI MUTABAKATI ONLİNE ETKİNLİK SÖYLEŞİLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BODRUM, MUĞLA (Habermetre) - Avrupa Birliği'nin iklim ve enerji hedeflerine ulaşmak adına belediye başkanlarının katılması ve desteklenmesi amacıyla 2008 yılında Avrupa Komisyonu tarafından başlatılan İklim değişikliği ve doğa dostu Enerji tüketimi için Avrupa Belediye Başkanları Mutabakatı (Covenant of Mayors Europe - CoM) kapsamında online söyleşiler gerçekleştirildi.

İklim değişikliği ve doğa dostu Enerji tüketimi için Avrupa Belediye Başkanları Mutabakatı üzerine söyleşilerde başarı hikayeleri paylaşıldı. Sera gazı emisyonunu azaltmak adına karşılaşılan sorunlardan ve çözüm önerilerinden bahsedilirken, belediye başkanları kısa ve uzun vadede eylem planlarını anlattı.

"Covenant 'City In The Spotlight' Awards" adıyla; iklim değişikliğiyle mücadele, çevre dostu enerji tüketimini yaygınlaştırma ve sera gazı emisyonunu kısa ve uzun vadeli planlamalarla yüzdesel olarak azaltmayı hedefleyen şehirler arasında, büyük ve orta büyüklükte şehirler kategorilerinde başarı ödülleri verildi. İspanya'dan Murcia şehrinin büyük ölçekte şehirler kategorisinde ve İtalya'dan Padova şehrinin orta ölçekli şehirler kategorisinde başarı ödülü aldığı, bu sene Covid-19 kısıtlamaları sebebiyle çevrimiçi gerçekleşen törende iki şehrin belediye başkanı ve başkan yardımcısı başarı hikayelerini anlatmakla beraber, uzun vadede iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında hedeflenen kriterler, sorunlar ve çözüm önerilerinden bahsettiler. Avrupa'dan bir çok önemli şehrinin belediye başkan ve yardımcıları ile Avrupa merkezli önemli STK kurumlarının da yer aldığı söyleşilerde konuşmacı olarak Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassolı, Avrupa Birliği Enerjiden Sorumlu Delege Kadri Sımson, Avrupa Bölgeler Komitesinin Başkanı Apostolos Tzıtzıkostas gibi önemli isimler yer aldı. Bodrum Belediyesi adına, Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz'ın katılım sağladığı görüşmelerde şehirlerin enerji verimliliği, sera gazı salınımının azaltılmasına yönelik politikaları paylaşıldı. Belediye Başkanları görüşmelerde, halkı kısa ve uzun mesafelerde toplu taşımaya teşvik edici politikalarından bahsederken, sera gazı emisyonunu azaltmak adına bazı şehirlerde elektrikli araçlar ve bisiklet gibi taşıtların önceliğinin olduğu doğa dostu araçlara yönelik özel yolların yapılmış olması, sokak - cadde ışıklandırmalarının yeni çevre dostu enerjiyi verimli tüketen teknolojiyle yenilenme planlarının yer alması (Anna-Kaisa IKONEN - Tampere Belediye Başkanı), 2018 yılında 8 yıllık vadede şehir halkı ile etkinlikler düzenleyerek 1. 000. 000 fidan dikme planı kapsamında ilk 3 yılda 370. 000 fidan dikilmiş olması gibi (Zdenek HRIB - Prag Belediye Başkanı ve Avrupa Bölgeler Komitesi Üyesi) önemli başarı öyküleri ve planları da görüşmelerde ön plana çıktı. Belediye olarak iklim ve enerji hedeflerine ulaşmak adına birçok adım attıklarını belirten Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz; "Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras tarafından 3 Eylül 2021 tarihinde imzalanan antlaşma gereği Bodrum Yarımadasının tümünde ; sera gazı emisyonları envanteri hazırlanması, risk ve savunmasızlık değerlendirmesi yapılması, hedefler ve amaçlar (azaltma ve uyum) belirlenmesi, iklim eylem planı (azaltma ve uyum veya entegre plan) hazırlanması ve uygulanması, enerji erişim planı hazırlanması ve uygulanması, ilerleme raporu ile çalışma takibinin yapılarak sürdürülebilirliğin sağlanması hedefleri yer almıştır. İlçe genelinde oluşan sera gazının 2030 yılına kadar %40 azaltılması taahhüt edildi. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü teknik personelleri tarafından sera gazının azaltılması planı kapsamında, "Sera Gazı Emisyon Envanteri" çalışmalar başlatılmış olup Kasım 2021'de envanter çıkartılmış olacaktır. Envanter Çalışmasının yapılmasına müteakip ilçe geneli risk ve savunmasızlık değerlendirmesi belirlenerek, ilçe geneli iklim eylem planı hazırlanacaktır. " dedi.

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