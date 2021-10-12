AB, Afganistan için 1 milyar avroluk destek paketi sunacak - Haberler
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AB, Afganistan için 1 milyar avroluk destek paketi sunacak

AA / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel
AB, Afganistan için 1 milyar avroluk destek paketi sunacak

Avrupa Birliği (AB), Afganistan konulu bugünkü G20 liderler toplantısında, Afgan halkının insani ihtiyaçlarının karşılanması, Afganistan'ın komşularının desteklenmesi ve güvenliğin artırılması amacıyla 1 milyar avroluk "destek paketi" sunacak.

Avrupa Birliği (AB), Afganistan konulu bugünkü G20 liderler toplantısında, Afgan halkının insani ihtiyaçlarının karşılanması, Afganistan'ın komşularının desteklenmesi ve güvenliğin artırılması amacıyla 1 milyar avroluk "destek paketi" sunacak.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, G20 dönem başkanı İtalya'nın girişimiyle video konferans yöntemiyle düzenlenecek G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi öncesinde destek paketi duyurusunu sosyal medya hesabından yaptı.

"Afganistan'da büyük insani ve sosyo-ekonomik yıkımı önlemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." ifadesini kullanan von der Leyen, bunun için hızlı önlem alınması gerektiğini bildirdi.

Von der Leyen, "Bugün G20 toplantısında yaklaşık 1 milyar avroluk Afgan Destek Paketini sunacağım. Afgan makamlarıyla herhangi bir ilişki kurmamız için şartlarımız, insan hakları dahil olmak üzere, açık. Ancak Taliban'ın eylemlerinin bedelini Afganlar ödememeli. Destek paketi, Afgan halkı ve yardım sağlayan ülkenin komşuları içindir." açıklamasını yaptı.

AB Komisyonu Başkanı'nın verdiği bilgiye göre, destek paketinde aşılar, barınma ve insan haklarının korunmasına ekstra destek için halihazırda üzerinde mutabık kalınmış 300 milyon avroluk insani yardım bulunuyor.

Ayrıca, sağlık gibi acil ihtiyaçların desteklenmesi amacıyla en az 250 milyon avroluk "ilave insani yardım" pakette yer alıyor.

Paket, bunun dışında Afganistan'ın komşularına destek ve güvenliğin artırılması amacıyla fonlar içeriyor.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Son Dakika Haberleri
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