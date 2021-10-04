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AB: ABD ile ortak konular üzerinde birlikte ilerlemeye olan taahhüdümüzü yineledik

AA / Selen Temizer - Haberler | Güncel
AB: ABD ile ortak konular üzerinde birlikte ilerlemeye olan taahhüdümüzü yineledik

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Joe Biden ile savunmadan ticaret ve teknoloji ortaklığına kadar birçok konuda iyi bir telefon görüşmesi yaptığını, birlikte ilerlemeye olan taahhütlerini yinelediklerini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, ABD Başkanı Joe Biden ile savunmadan ticaret ve teknoloji ortaklığına kadar birçok konuda iyi bir telefon görüşmesi yaptığını, birlikte ilerlemeye olan taahhütlerini yinelediklerini bildirdi.

Von der Leyen, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "AB ve ABD yakın dost ve müttefikler. Tüm ortak konular üzerinde birlikte ilerlemeye olan taahhüdümüzü yineledik." ifadelerini kullandı.

Biden ile savunma, iklim, küresel salgın, AB liderlerinin yarın katılacağı zirve öncesinde Batı Balkanlar ve diğer temel jeopolitik konuları ele aldığını bildiren von der Leyen, ayrıca AB-ABD arasında 29 Eylül'de ABD'nin Pittsburg kentinde başlatılan Ticaret ve Teknoloji Ortaklık Konseyi (TTC) ile ilgili de görüştüğünü belirtti.

Söz konusu konseyin, Fransa'nın ABD ile yaşadığı AUKUS krizi nedeniyle ertelenebileceği gündeme gelmişti.

AA / Selen Temizer - Son Dakika Haberleri
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