AA foto muhabiri Coşkun, Rusya'daki uluslararası fotoğraf yarışmasında büyük ödülü aldı - Haberler
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AA foto muhabiri Coşkun, Rusya'daki uluslararası fotoğraf yarışmasında büyük ödülü aldı

AA / Ali Cura - Haberler | Güncel
AA foto muhabiri Coşkun, Rusya'daki uluslararası fotoğraf yarışmasında büyük ödülü aldı

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Şebnem Coşkun, Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Yarışması'nda Grand Prix büyük ödülünün sahibi oldu.

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Şebnem Coşkun, Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Yarışması'nda Grand Prix büyük ödülünün sahibi oldu.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansının organize ettiği programda yarışmayı kazananlar açıklandı.

Haber, spor, portre ve "Benim Gezegenim" kategorilerinde düzenlenen yarışmada, bu yıl 70 ülkeden 4 bin 500'den fazla çalışmanın arasından seçim yapıldı.

Yarışma sonucunda Türkiye'den AA foto muhabiri Şebnem Coşkun'un İstanbul Boğazı'nda çektiği "Su altındaki yaşam için yeni tehlike: Kovid-19 atıkları" fotoğrafı, "Benim Gezegenim" tekil kategorisinde Grand Prix büyük ödülünü kazandı.

Coşkun Grand Prix büyük ödüllü eserini, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) Türkiye'nin Sudaki Yaşam Savunucusu olan, dünya serbest dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen'in geçen sene İstanbul Boğazı'ndaki yaşamı ve kirliliği gözlemlemek için Ortaköy Sahili'nde gerçekleştirdiği dalışta çekmişti.

Coşkun'a 2 alanda daha ödül

Ayrıca Coşkun, haber kategorisinde seri çalışması "Sığınmacıların Avrupa'ya hareketi" ve spor kategorisinde tekil çalışması "Türk Milli yüzücü Nil Şahin" ile "jüri özel ödülü" aldı.

Bir diğer Grand Prix büyük ödülünün sahibi ise seri portre kategorisinde Rusya'dan yarışmaya katılan Mariya Gelman oldu.

Ayrı yarışmada Coşkun'a önceki yıllarda da ödüller

2018'de düzenlenen Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Yarışması'nda da Şebnem Coşkun'un, Eminönü'nde bir sanat merkezinin çatısında martılar eşliğinde kahvaltı yapan iki kişinin görüldüğü "Tarihin seyrinde kahvaltı" fotoğrafı "Benim Gezegenim" kategorisinde jüri özel ödülüne layık görülmüştü.

Geçen sene de aynı yarışmada AA foto muhabiri Coşkun'un "Gilindire Mağarası-Tek Nefes" fotoğrafı yarışmada tekil spor kategorisinde birinciliği elde etmişti.

Coşkun'un eserinde, dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen'in Mersin'in Aydıncık ilçesindeki Gilindire Mağarası'nda paletsiz kategoride tek nefeste 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kırdığı dalışın su altındaki görüntüsü yer alıyordu.

AA foto muhabiri Coşkun, Rusya'daki uluslararası fotoğraf yarışmasında büyük ödülü aldı

AA foto muhabiri Coşkun, Rusya'daki uluslararası fotoğraf yarışmasında büyük ödülü aldı

AA foto muhabiri Coşkun, Rusya'daki uluslararası fotoğraf yarışmasında büyük ödülü aldı

AA foto muhabiri Coşkun, Rusya'daki uluslararası fotoğraf yarışmasında büyük ödülü aldı

AA / Ali Cura - Son Dakika Haberleri
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