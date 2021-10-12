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A101 kaçta kapanıyor? ŞOK, BİM kaça kadar açık? Market kapanış saatleri

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A101 kaçta kapanıyor? ŞOK, BİM kaça kadar açık? Market kapanış saatleri

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Temmuz ayı normalleşme tedbirleri genelgesinin ardından A101 kaçta kapanıyor? ŞOK, BİM kaça kadar açık? sorularına yanıt arandı. Peki, A101 saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? A101 hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri nedir? Cumartesi ve Pazar günleri açık mı? İşte, 2021 yılına ait A101 çalışma saatleri bilgisi... Market kapanış saatleri

A101 kaçta kapanıyor? ŞOK, BİM kaça kadar açık? sorularının yanıtı merak ediliyor. Koronavirüs pandemisinde uygulanan kısıtlamaların esnetilmesiyle birlikte marketlerin çalışma saatleri de yeniden değişikliğe uğradı ve alıveriş yapmak için zincir marketleri tercih eden vatandaşlar A101 açılış kapanış saatlerini de araştırmaya başladı. Peki, Türkiye genelinde İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde A101 Çalışma Saatleri nedir? İşte, A101 açılış kapanış saatleri

A101 KAÇTA KAPANIYOR?

Kabine Toplantısı sonrasında pek çok işletmenin çalışma saatleri de değişti. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için A101 çalışma saatleri hafta içi günlerde saat 09:00'da açılacaklar ve en fazla 21:00'e kadar açık kalabilecekler. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

İstanbul'da ise zincir marketlerin kapanma saati 21:00 olarak belirlendi. Sonuç olarak, İstanbul'da A101 hafta içi de 21:00'da kapatacak.

A101 HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta sonları A101 marketleri ise 09:00- 21:00 ya da bazı şubelerde 10:00- 22:00 saatleri arasında açık olacaklar.

A101 alışveriş marketleri sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeni ile kapalı olduğu yerler bulunmaktadır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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