A Quiet Place Oyunu, 2022'de Çıkış Yapacak

Jonh Kransinski imzalı, popüler korku/bilim kurgu yapımı A Quiet Place için bir oyun geliştirildiği açıklandı. A Quiet Place'de üç oyun firmasının imzası bulunacak. Uyarlamanın, 2022 yılında oyun severlerin beğenisine sunulması bekleniyor.

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Filmin hikayesi, uzaylı istilası sonrası her şeyin alt üst olduğu bir dünyayı işliyor. Görme yetisine sahip olmayan ölümcül canavarlarla dolu dünyada, çocuklarının hayatta kalması için çabalayan bir anne ve babanın hikayesi anlatılıyor. Kör canavarların gazabına uğramamanın tek yolu ise son derece sessiz olmak çünkü görme yeteneğine sahip olmayan canlıların dış dünyayla en büyük bağlantısı işitme yetileri. Filmin gerilimini kaynaklık edindiği en önemli nokta ise bu sessizlik ögesi.

Eleştirmenler ve izleyicilerden yüksek puanlar toplayan filmin ardından A Quiet Place 2, Mayıs 2020'de yayımlanmıştı.

Farklı Bir Hikaye Anlatılacak

Oyunun hikayesi, filmdeki karakterlerin macerasını anlatmayacak. Aynı evrende geçecek olan yapımda, filmin senaryosundan bağımsız, orijinal bir hikaye ile karşılaşacağız.

A Quiet Place Oyunu Gelecek Yıl Çıkış Yapacak

Oyunun geliştirme sürecinin başladığı, Saber Interactive tarafından yapılan bir açıklamayla duyuruldu:

"A Quiet Place filmlerinin muazzam başarısı, izleyicilerin bu evrende geçecek yeni maceralara olan açlıklarını net şekilde ortaya koyuyor." açıklamasıyla A Quiet Place oyunu resmen duyurulmuş oldu.

Oyun, Saber Interactive'in yanı sıra Illogika ve Ep1t0me Studios imzalarını da taşıyacak. Böylece A Quiet Place projesi, Saber'in başka geliştiricilerle çalıştığı ilk yapım olacak.

Oyunun resmi web sitesi açılmış durumda. Sitede, "Coming 2022" yazısıyla birlikte oyunun resmi sosyal medya hesaplarına giden bazı bağlantılar dışında başka bir bilgi henüz bulunmamakta.

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