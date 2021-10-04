Türkiye A Milli Takım kadrosuna alınmayan futbolcular kimler? Halil Dervişoğlu ve Ferdi Kadıoğlu kadroya alındı mı? 2021 A Milli Takım aday kadrosu!

Türkiye A Milli Takım aday kadrosunda kimler olacak? A Milli Takım kadrosuna hangi futbolcular alınmadı? A Milli Takım Türkiye futbol kadrosunda yer almayan futbolcular kimlerdir? Hangi futbolcular aday kadroda? Hangi futbolcular aday kadroya çağrılmadı? İşte bilgiler...

TÜRKİYE A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSUNDA KİMLER VAR?

A Milli Takım'ın başında ilk maçına çıkacak teknik direktör Stefan Kuntz'un aday kadrosu belli oldu. Alman hoca, Caner Erkin ve Serdar Aziz'e tekrar milli olma şansı verirken, Berkan Kutlu ve Serdar Dursun da ilk kez kendine aday kadroda yer buldu. Galatasaray forması giyen Halil Dervişoğlu'nun kadroda kendine yer bulamaması ise dikkat çekti.

Caner Erkin ve Serdar Aziz, A Milli Takım'a geri dönerken Serdar Dursun, Berat Özdemir ve Berkan Kutlu da ilk kez aday kadroda kendine yer buldu.

A Milli Takım'ın Norveç ve Letonya maçlarının aday kadrosu şöyle:

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- Altay Bayındır

- Sinan Bolat

- Uğurcan Çakı

Defans:

- Zeki Çelik

- Mert Müldür

- Çağlar Söyüncü

- Kaan Ayhan

- Merih Demiral

- Ozan Kabak

- Serdar Aziz

- Caner Erkin

- Rıdvan Yılmaz

Orta Saha/Forvet:

- Abdülkadir Ömür

- Berat Özdemir

- Berkan Kutlu

- Cengiz Ünder

- Hakan Çalhanoğlu

- Kerem Aktürkoğlu

- Orkun Kökçü

- Ozan Tufan

- Taylan Antalyalı

- Yusuf Yazıcı

- Burak Yılmaz

- Kenan Karaman

- Serdar Dursun

HANGİ FUTBOLCULAR İLK KEZ DAVET EDİLDİ?

A Milli Takım aday kadrosuna Berat Özdemir, Berkan Kutlu ve Serdar Dursun ilk kez davet edildi. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSUNDA BULUNMAYAN FUTBOLCULAR KİMLER?

A Milli Takım aday kadrosunda Halil Dervişoğlu ve Ferdi Kadıoğlu yer almıyor. İki futbolcunun da aday kadroda yer almaması oldukça dikkat çekmişti.

FERDİ KADIOĞLU ADAY KADROYA ÇAĞRILDI MI?

Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun Milli Takım'da oynayıp oynamayacağıyla ilgili sorulara Kuntz, "Ferdi karar vermeli, sonrasında Türk vatandaşlığı için başvurmalı. Ardından FIFA nezdinde değişiklik başvurusu yapılabilir" yanıtı verdi. Ferdi'nin babası Feyzullah Kadıoğlu'ndan bomba bir paylaşım geldi. Feyzullah Kadıoğlu, "Ferdi'nin TC kimlik kartı. Gerisini size bırakıyorum TFF" paylaşımını yaptı, kısa süre içinde sildi.

Milli Takım'da bu kez de Ferdi Kadıoğlu krizi doğdu. Stefan Kuntz, Ferdi'nin Milli Takım'da oynayabilmesi için "Önce karar vermeli. Sonrasında Türk vatandaşlığı için başvurmalı. Ardından FIFA nezdinde değişiklik bavşurusu yapılabilir" açıklamasını yaptı.

"FERDİ TÜRK"

Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu, "Ferdi Kadıoğlu TC kimlik kartı gerisini size bırakıyorum TFF" paylaşımı yaptı. Kısa süre içinde bunu hemen kaldırdı.

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