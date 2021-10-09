â??Küresel sermayenin ülkemize yönelik ilgisi ve yatırım iÅ?tahı, salgın Å?artlarına raÄ?men, hamdolsun günden güne artıyorâ?

ADANA (Habermetre) - CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an, Ak Parti Adana GeniÅ?letilmiÅ? İl DanıÅ?ma Toplantısıa??nda yaptıÄ?ı konuÅ?mada, a??Küresel sermayenin ülkemize yönelik ilgisi ve yatırım iÅ?tahı, salgın Å?artlarına raÄ?men, hamdolsun günden güne artıyor. Küresel düzeyde yatırımların yüzde 35 azaldıÄ?ı, birçok ülkenin ekonomide kontak kapattıÄ?ı bir dönemde, bizde yatırımlar hiç hız kesmedia? dedi.

CumhurbaÅ?kanı ve AK Parti Genel BaÅ?kanı Recep Tayyip ErdoÄ?an, AK Parti Adana GeniÅ?letilmiÅ? İl DanıÅ?ma Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda yaptıÄ?ı konuÅ?mada, tarımın ve bereketin Å?ehri Adana'nın tüm ilçelerindeki, tüm mahallelerindeki kardeÅ?lerine selam ve sevgilerini gönderen CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an, Adana'da vatanı, bayraÄ?ı ve ezanı için topraÄ?a düÅ?enleri rahmetle yad etti.

CHP'nin baÅ?ını çektiÄ?i sermaye ırkçısı ve yatırım düÅ?manı odaklara raÄ?men, uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye güvendiÄ?ini, Türkiye'nin potansiyeline ve parlak geleceÄ?ine inanmayı sürdürdüÄ?ünü belirten CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an, "Küresel sermayenin ülkemize yönelik ilgisi ve yatırım iÅ?tahı, salgın Å?artlarına raÄ?men, hamdolsun günden güne artıyor. Küresel düzeyde yatırımların yüzde 35 azaldıÄ?ı, birçok ülkenin ekonomide kontak kapattıÄ?ı bir dönemde, bizde yatırımlar hiç hız kesmedi" dedi.

"ÖZEL SEKTÖR FİRMALARININ SANAYİ VE ÜRETİM YATIRIMLARI DA ARTARAK DEVAM EDİYOR"

Uluslararası piyasalardaki sıkıntılı atmosfere raÄ?men, ihracatta yıllık 212 milyar doların üzerine çıkmayı baÅ?ardıklarını ifade eden CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an, sözlerine Å?öyle devam etti: "Turizmde de farklı bir ivme yakalayarak, geçen seneki kayıplarımızın önemli bir bölümünü telafi ettik, ediyoruz. Uluslararası yatırıcımlar gibi ülkemizdeki özel sektör firmalarının da sanayi ve üretim yatırımları artarak devam ediyor. "

CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an, "Yine bugün bakanlıklarımızın, valiliÄ?imizin ve diÄ?er kurumlarımızın Å?ehrimize kazandırdıÄ?ı kamu yatırımlarının resmi açılıÅ?larını yaptık. Böylece tek seferde toplam yatırım bedeli 4 milyar lirayı bulan eser, hizmet ve projeyi Adanalı kardeÅ?lerimizin istifadesine sunduk. Ardından, tarımı ve sanayisi yanında mutfaÄ?ıyla da tüm dünyada meÅ?hur olan Adana'mızın Lezzet Festivali'nin açılıÅ? programına iÅ?tirak ettik. 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde, Adana'nın o eÅ?siz ve zengin yemek kültürünü bir kez daha yakından görme fırsatı bulduk" diye konuÅ?tu.

İl DanıÅ?ma Toplantısından sonra Çukurova Üniversitesine geçerek, üniversiteye kazandırılan yeni eserlerin açılıÅ?ını yapacaklarını söyleyen CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an, "Ardından da gençlerimizle bir araya gelerek, hem onları dinleyecek, hem hasbihal edecek, hem de gençlerimizin coÅ?kusuna ortak olacaÄ?ız. Adana'mızın güzelliÄ?ine güzellik katacak tüm yatırımların Å?imdiden Å?ehrimiz ve siz Adanalı kardeÅ?lerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerin inÅ?asına katkı sunan, destek veren iÅ?çisinden mühendisine, özel sektör kuruluÅ?larımızdan resmi kurumlarımıza kadar herkese, Å?ahsım ve milletim adına, teÅ?ekkür ediyorum" dedi.

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