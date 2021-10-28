98 YILDIR GÖZÜMÜZ GİBİ

Aziz Diyarbakırlılar,

Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. 98 yaşındaki Cumhuriyetimiz, ebede kadar hür yaşasın.

Cumhuriyeti kuran, bu uğurda şehit ve gazi olan kahraman ecdadımızı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şad olsun.

Yurt içinde yurt dışında, okulda, fabrikada, ofiste ve kışlada; düşünerek, tasarlayarak, projelendirerek, üreterek Cumhuriyetimizi yaşatmak ve yüceltmek için çalışan bütün vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum.

Türkiye'nin nüfusu 84 milyon. Türkiye, hepimiz için yeryüzü. Cumhuriyet, hepimiz için gökyüzü. Hür bayrağımız, bu gökyüzünde dalgalanıyor. Ezanlarımız bu gökyüzünde yankılanıyor. İstiklal ve istikbalimiz bu yeryüzünden besleniyor. Türkiye, başımızdan aziz.

Cumhuriyet gözümüz gibi.

Cumhuriyetin sahibi, gönül coğrafyamızın her köşesinden Anadolu ocağına sığınan milletimizdir. İstiklal Marşımızda bahsi geçen ocak, işte bu ocaktır.

Bu ocak bizim ocağımızdır. 7 düvele karşı birlikte kazandığımız Varlık Zaferimizdir.

Dedelerimizin eseri, gelecek nesillerin emanetidir.

Sınır boylarında, semalarımızda, diplomatik saldırılarda, darbe girişimlerinde; dahili ve harici düşmanlara karşı koruduğumuz, dahili ve harici düşmanlara rağmen geliştirmeye çalıştığımız Cumhuriyet yalnız bugün değil, dün ve gelecekte de var olma davasıdır.

Onu gözümüz gibi korumak, bir seçenek değil, hepimiz için tek yoldur.

Onu yüceltmek, onunla birlikte yücelmektir.

Cumhuriyet, bizi eşitlikte buluşturan mayadır. Bugün bu mayaya rengini, tadını, kokusunu veren: Öğrenciler, öğretmenler, veliler… Çocuklar, gençler, yaşlılar… Çiftçiler, esnaflar, tüccarlar… Türkiye'de yaşayan, Cumhuriyetimizin 84 milyon hür ve eşit vatandaşı olarak bizleriz.

Kendimiz, evimiz, mahallemiz, şehrimiz, ülkemiz, insanlık için düşünen, araştıran, üreten fertler olmak; kahraman ecdadımızın kanıyla, canıyla yazdığı aziz hatırası ve evlatlarımızın varlık teminatı olan Cumhuriyete karşı borcumuzdur. Cumhuriyete gözümüz gibi bakmak, onu dünyanın en parlak yıldızı yapmak vazifemizdir. Bu milli ve medeni bir görevdir, hepimizindir.

Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

Yaşasın Millet.

Yaşasın Cumhuriyet.

Münir KARALOĞLU

Diyarbakır Valisi

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet