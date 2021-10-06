96 YAŞINDAKİ ANNESİNİ, BAŞINA TAŞLA VURARAK ÖLDÜRDÜ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

96 YAŞINDAKİ ANNESİNİ, BAŞINA TAŞLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde Mehmet Saman (74), annesi Fatma Saman'ı (96) başına taşla vurarak öldürdü.

KARABAĞLAR, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Karabağlar ilçesinde Mehmet Saman (74), annesi Fatma Saman'ı (96) başına taşla vurarak öldürdü.

Olay, saat 16.00 sıralarında Osman Aksünger Mahallesi 5738 Sokak'ta iki katlı evin alt katında meydana geldi. Emekli Mehmet Saman ile annesi Fatma Saman arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Saman, evin bahçesinden aldığı taşla annesinin başına birkaç kez vurdu. Fatma Saman kanlar içinde yere yığıldı. Bağrışmaları duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Fatma Saman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Fatma Saman'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Gözaltına alınan Mehmet Saman ise sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Mehmet Saman ile annesi arasında zaman zaman tartışma yaşandığı belirtildi.

96 YAŞINDAKİ ANNESİNİ, BAŞINA TAŞLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

96 YAŞINDAKİ ANNESİNİ, BAŞINA TAŞLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

96 YAŞINDAKİ ANNESİNİ, BAŞINA TAŞLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

96 YAŞINDAKİ ANNESİNİ, BAŞINA TAŞLA VURARAK ÖLDÜRDÜ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Damadını öldüren kayınpeder: Kavga sırasında bıçağa çarptı

Damadını öldüren kayınpeder: Kavga sırasında bıçağa çarptı

 İstanbul'da eş zamanlığı kağıt toplayıcılığı operasyonu! Hepsi ülkeye kaçak girmiş

İstanbul'da eş zamanlığı kağıt toplayıcılığı operasyonu! Hepsi ülkeye kaçak girmiş

 90 bin lirasını dolandırıcılara kaptırınca karısı küsen yaşlı adam, bir kez daha dolandırıldı

90 bin lirasını dolandırıcılara kaptırınca karısı küsen yaşlı adam, bir kez daha dolandırıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Aleyna Tilki Kubilay Aka Hazal Kaya
Spor Ali Palabıyık Ferdi Kadıoğlu Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aykut Kocaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 96 YAŞINDAKİ ANNESİNİ, BAŞINA TAŞLA VURARAK ÖLDÜRDÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 18:07:56. #1.11#