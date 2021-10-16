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Yaşlı kadın 5'inci kattan böyle düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Yaşlı kadın 5'inci kattan böyle düştü 93 yaşındaki yaşlı kadın pencereden düşerek hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta bir apartmanın 5'inci katından düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - - Yaşlı kadın 5'inci kattan böyle düştü

93 yaşındaki yaşlı kadın pencereden düşerek hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir apartmanın 5'inci katından düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti. Kadının düşme anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, Onikişubat İlçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Evin içindeki Cennet Şener (93), iddiaya göre pencereden bakarken dengesini kaybedip bir anda yere düştü.

Bölgedekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yaşlı kadının düşme anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kadın feci şekilde yere çakıldığı ve yakınlarının etrafına toplandığı görüldü.

Olay sonrası polisin soruşturması sürüyor.

Yaşlı kadın 5'inci kattan böyle düştü

Yaşlı kadın 5'inci kattan böyle düştü

Yaşlı kadın 5'inci kattan böyle düştü

Yaşlı kadın 5'inci kattan böyle düştü

Yaşlı kadın 5'inci kattan böyle düştü

Yaşlı kadın 5'inci kattan böyle düştü

Yaşlı kadın 5'inci kattan böyle düştü

Yaşlı kadın 5'inci kattan böyle düştü

Yaşlı kadın 5'inci kattan böyle düştü

Yaşlı kadın 5'inci kattan böyle düştü

Yaşlı kadın 5'inci kattan böyle düştü

Yaşlı kadın 5'inci kattan böyle düştü

Yaşlı kadın 5'inci kattan böyle düştü
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