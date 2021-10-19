90 firari hükümlünün yakalanması için şafak operasyonu yapıldı (2)

ADANA (AA) - Adana'da, çeşitli suçlardan aranan 90 firari hükümlüye yönelik operasyonda 21 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık", "yankesicilik" ve "dolandırıcılık" gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 90 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda çok sayıda polisle, firari hükümlülerin adreslerine şafak vakti operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında şu ana kadar firari hükümlülerden 21'i yakalandı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Polis, 69 hükümlüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.