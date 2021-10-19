9'UNCU KOLORDU KOMUTANLIĞI BANDO TAKIMINDAN KONSER

SAKARYA (DHA) - ERZURUM'daki 9'uncu Kolordu Komutanlı'ğına bağlı bando takımı Ardahan'da konser verdi.

Ardahan Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Ardahan 25'inci Hudut Tugay komutanlığınca organize edilen Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Milli Egemenlik Parkında düzenlenen konseri, çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi. Bando takımı tarafından çalınan marşlara vatandaşlar alkışla eşlik ettiler. Bazı vatandaşlar ise söylenen marşları dikkatlice dinlerken duygusal anlar yaşadılar.