9 kişinin öldüğü tekne faciasının 2 sanığın cezasında toplam 8 yıl indirim

KUŞADASI, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 7'si çocuk, 9 kaçak göçmenin hayatını kaybettiği bot faciası davasında, İstinaf Mahkemesi'nin bozma kararı sonrası Söke 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanan 2 sanığın cezasında toplam 8 yıl indirime gidildi.

Sahil Güvenlik'e, 9 Ağustos 2018 günü saat 03.30 sıralarında, Kuşadası açıklarında kaçak göçmen botunun battığı ihbarı yapıldı. Bunun üzerine bölgeye havadan ve denizden ekipler sevk edildi. Uçakla yeri belirlenen batan teknedeki kaçak göçmenler için arama-kurtarma çalışması başlatıldı. 3'ü Irak, 1'i Suriye uyruklu 4 kaçak göçmen kurtarıldı. 7'si çocuk, 2'si kadın 9 Irak uyruklu kaçak göçmenin ise cansız bedenlerine ulaşıldı. Kimlik tespitinde ölenlerin Delal Raad (6), Farah Raad (8), Fatima Müslim (2), Mahide Müslim (2), Maşael Müslim (37), Nagham Raad (9), Sarah Müslim (10), Shonem Ahmed (35), Tayyibe Müslim (5) oldukları belirlendi. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından cenazeler, toprağa verildi.

Konuşmaların ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Heyet, Ali Alşeyh Assad ve Ozan Sarıkaya'yı 'göçmen kaçakçılığı yapma', 'olası kastla birden fazla kişinin ölümüne sebep olma' ve 'çocuğu olası kastla öldürme' suçlarından 7'şer kez müebbet toplam 49'ar yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, böylece 2 sanık için toplam 8 yıl indirime gitmiş oldu. Heyet, suça sürüklenen çocuk M.S.E.'ye de aynı suçlardan toplam 113 yıl hapis cezası verip duruşmayı bitirdi. Suça sürüklenen çocuk M.S.E'nin avukatı Erdal Ergör, karara itiraz ettiklerini söyledi.