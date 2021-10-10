9 Ekim 2021 Haberleri
9 Ekim 2021 Manşet Haberleri.
- Katar yolcusu kalmasın! İngiltere, Dünya Kupası yolunda dev bir adım attı
- Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu
- Altın Portakal'da Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında Tamer Karadağlı'nın tavırları geceye damga vurdu
- MasterChef Türkiye'nin jürileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluştu
- Kaçırdığı çocuğunun canlı yayında boğazına bıçak dayadı
- Evinde ölü bulunan adamın 15 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi
- Trabzonspor'dan dev Fenerbahçe indirimi! Bilet fiyatını gören taraftarlar gözlerine inanamadı
- Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu! Aşık Veysel'in eserini birlikte seslendirdiler
- Tartıştığı eşini başından vurarak öldüren emekli öğretmen polise gidip teslim oldu
- 90 dakika gol sesi çıkmayan maç bir anda koptu! Süper Lig'in yıldızları komşuyu sırtladı
- Bursaspor-Beşiktaş maçında ortalık savaş alanına döndü! Polisler devreye girdi
- Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde kırmızı halıda şıklık yarışı
- Son Dakika: Hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Avusturya Başbakanı Kurz görevinden istifa etti
- Juventus'ta kaçan balık çok büyük! Eski yöneticiden taraftarı yıkacak Haaland itirafı
- Caddede oyun oynarken cipin çarptığı 9 yaşındaki kız hayatını kaybetti
- Minibüs ile cipin kafa kafaya çarpıştığı kaza sonrası can pazarı yaşandı: 22 yaralı
- Çocukların da bulunduğu markette cinsel içerikli videosunu çekip erkek arkadaşına gönderdi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması: Amacımız devam ettirmek
- Mesut Özil'in gizemli paylaşımı, Fenerbahçe taraftarında büyük merak uyandırdı
- Elektrik ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan iki santral kapatıldı! Lübnan karanlığa gömüldü
- MHP lideri Bahçeli gençlere seslendi: Elinizde her zaman kalem, yeri geldiğinde de Zülfikar bulunsun
- Binali Yıldırım, şarkıcı Soner Sarıkabadayı ile düet yaptı
- Messi, Barcelona'dan ayrılma kararının arka planını ilk kez anlattı: Başka çarem yoktu
- Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıyı şaşkına çeviren ABD sorusu
- Ünlü oyuncu Gemma Atkinson'ndan yıllar sonra gelen eşcinsel ilişki itirafı
- Son Dakika: Türkiye'de 9 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 206 kişi vefat etti, 28 bin 645 yeni vaka tespit edildi
- Suudi Arabistan, sadece 2 doz Kovid-19 aşısı olanlara umre izni verecek
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin üye sayısını verdi: Tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık
- 5 büyük zincir market hakkında dikkat çeken analiz! BİM açık ara zirvenin sahibi oldu
- Thomalla, kendisini aldatan Karius'tan intikamını dudak dudağa fotoğrafla aldı
- Josef'e sürpriz talip! Beşiktaş, takımın bel kemiğini kaybetmemek için harekete geçti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pankart sürprizi: Gençliği Adana'nın sıcağı değil, senin aşkın yakar
- Genç kadına sokak ortasında baltayla saldıran kişi sevgilisi çıktı
- Yağmurların ardından toprak altından çıktılar! Üç gözlü canlı, hem erkek hem de kadın
- İlk kez A Milli olan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi
- Son Dakika! Bakan Koca, vaka sayısı en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerde yaşayanlar daha dikkatli olmalı
- Uzmanlardan çarpıcı araştırma! Zihinsel engellilerin koronavirüsten ölme ihtimali 30 kat daha yüksek
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankartı hatırlattı: Hala aklımda
- Hesabından öldüğü yönünde paylaşım yapılan Banu Parlak, gözyaşları içinde uğradığı saldırıyı anlattı
Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021
Haberler.com - Son Dakika Haberleri