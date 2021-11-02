9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Doğum Gününde Anıldı

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 97'inci doğum gününde İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen bir program ile anıldı.

Program kapsamında; siyasi kariyeri boyunca birçok ilki gerçekleştiren Süleyman Demirel'in İslamköy'deki müzeye dönüştürülen evi ziyaret edildi. Ayrıca Süleyman Demirel Külliyesinde bulunan Şevket Demirel Müzesi ile Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesini gezen öğrenciler, Süleyman Demirel'e ait fotoğraflara, hediyelere, karikatürlere ve Demirel'e ait olan birçok esere yoğun ilgi gösterdi.

Daha sonra Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Turhan ve Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi Müdürü Osman Siviloğlu, Süleyman Demirel'in anısına birer konuşma yaptı. Program, Süleyman Demirel'in İslamköy Çalcatepe'de bulunan anıt mezarında İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Rasih Ertürk'ün Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve edilen dualarla sona erdi.

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