9. Boğaziçi Film Festivali'nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması jürisi açıklandı

9. Boğaziçi Film Festivali'nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nın finalist filmlerini değerlendirecek jüri üyeleri belli oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, TRT'nin kurumsal iş ortaklığı, Anadolu Ajansının ise global iletişim ortağı olduğu festival, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 23-30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.

Türkiye prömiyerlerini 9. Boğaziçi Film Festivali'nde gerçekleştirecek yılın filmlerini değerlendirecek jüri üyeleri arasında; 2012'den bu yana Cannes Film Festivali Directors Fortnight seçici kurul üyesi olan, 2018'de Locarno Festivali seçici kurulunda yer alan ve aynı zamanda Zürih Film Festivali'nin danışmanlığını yürüten Anne Delseth bulunuyor.

Ayrıca 2016'dan bu yana Fajr Uluslararası Film Festivali'nin uluslararası ilişkiler müdürlüğü ve program direktörlüğünü yapan Kamyar Mohsenin ile ikinci uzun metraj filmi "In Between Dying" ile geçen yıl Venedik Film Festivali'nin Ana Yarışma bölümünde dünya prömiyerini gerçekleştiren Azerbaycanlı yönetmen Hilal Baydarov da jüride yer alıyor.

İkinci uzun metraj filmi "Sister" ile 2019'da prömiyerini yaptığı San Sebastian Film Festivali Yeni Yönetmenler Yarışması'nda Mansiyon Ödülü ve 8. Boğaziçi Film Festivali'nde En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film Ödülü alan yönetmen Svetla Tsotsorkova ve Tokyo Uluslararası Film Festivali'nin uzun yıllar Uluslararası Yarışma bölümünün uzun süre program direktörlüğünü gerçekleştiren Yoshi Yatabe jürideki isimler arasında.

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışmasında verilecek ödüller

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması jürisi bu sene 50 bin liralık "En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film" ödülünün yanı sıra "En İyi Yönetmen", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Erkek Oyuncu" ve "Jüri Özel Ödülü" olmak üzere toplam 5 kategoride 95 bin liralık ödül dağıtacak.

Yerli ve yabancı filmleri seyirciyle buluşturacak ve 7 gün sürecek festival, dünya çapında sinema profesyonellerinin yanı sıra, sektörün değerli isimlerini de ağırlayacak.

Gösterimlerin Atlas 1948 ve Kadıköy sinemalarında yapılacağı 9. Boğaziçi Film Festivali'nin biletleri yakında satışa sunulacak.