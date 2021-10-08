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9. Balkan Festivali'ne geri sayım başladı

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9. Balkan Festivali'ne geri sayım başladı

BUCA Belediyesi, Balkan kültürünün tüm güzelliklerinin yer alacağı 9. Uluslararası Balkan Festivali'ni bu yıl merhum Buca Rumeli Göçmenleri Derneği Başkanı İzzet Atan anısına düzenleyecek.

9-10 Ekim tarihlerinde Hasanağa Bahçesi'nde birbirinden keyifli etkinliklerin yer alacağı festival kapsamında, Balkan müziğinin sevilen isimleri Gamze Matracı ve Shukar Muzika sahne alacak.

Balkan kültürünü yaşatmak amacıyla bu yıl 9. kez düzenlenecek Uluslararası Balkan Festivali, hafta sonu İzmirlilere keyifli saatler yaşatacak. 9 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de Çevik Bir Meydanı önünde oluşturulacak kortejle başlayacak festival kapsamında, ilk gün Balkan halk oyunları gösterileri ve yöresel kıyafetler defilesi yapılacak. Saat 21.00'de sevilen şarkıcı Gamze Matracı sahne alacak. 10 Ekim Pazar günü ise yöresel Balkan yemekleri yarışması düzenlenecek. 18.30'da Orkestar Sertan ve Rumeli Ayhan ile başlayacak eğlence saat 20.00'deki yöresel Balkan kına gecesi ve ardından Balkan halk oyunları gösterileri ile sürecek. Saat 21.00'de de Shukar Muzika grubu sevilen şarkılarını İzmirliler için seslendirecek.

Geçtiğimiz mayıs ayında hayatını kaybeden Buca Rumeli Göçmenleri Derneği Başkanı İzzet Atan anısına düzenlenecek festivalde, Atan'ın anısı yaşatılacak.

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Haber: 9. Balkan Festivali'ne geri sayım başladı - Haberler
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