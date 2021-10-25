8x8 Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Araç Projesi imza töreni

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisinin büyümesinde ve gelişmesinde en büyük paya sahip olan alanlardan birisinin kara araçları olduğunu belirterek, "Güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması yanında ihracat kapasitesiyle de ülkemize önemli katkılar sağlamaktadır. Şimdi değil, aslında epey uzun bir zamandır savunma sanayi ihracatımızda kara araçlarımız çok önemli bir rol alıyor." dedi.

Demir, Koluman Otomotiv Endüstri AŞ'de düzenlenen "8x8 Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Araç (Drops) Projesi" kapsamında düzenlenen imza törenindeki konuşmasında, savunma sanayisine hizmet eden güzel bir tesiste bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Türkiye'nin savunma sanayi açısından başarılı bir dönemde olduğunu ifade eden Demir, şunları söyledi:

"Ülkemizin içinde bulunduğu durum, stratejik konumumuz, dünyadaki gelişmeler göz önüne alındığında da daha çok çalışmamız, çok mesafe kat etmemiz gerektiği aşikar. Burada da yine savunma sanayimize önemli katkıda bulunan şirketlerimizden birisinin bünyesinde bulunuyoruz. Savunma sanayimize bu katkıyı veren tüm çalışan arkadaşlarımıza Koluman ailesine teşekkürlerimizi bildirmek istiyoruz. Şimdi bu ailenin üyesisiniz, çok sağ olun, var olun. Bugün gemilerimizden helikopterlerimize, uçaklarımızdan insansız hava araçlarımıza çeşitli silah sistemlerimize kadar bir dizi ürünü sahaya veriyoruz ama bu sahaya verilen ürünlerin altyapısını oluşturan, onları taşıyan, onlara bir anlamda stent oluşturan ve sahada var olmalarını sağlayan araçların yapıldığı mekandayız."

-"Savunma sanayi ihracatımızda kara araçlarımız çok önemli bir rol alıyor"

Demir, savunma sanayisinde kara araçlarının önemine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Savunma sanayimizin büyümesinde ve gelişmesinde en büyük paya sahip olan alanlardan birisi kara araçlarımız. Güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması yanında ihracat kapasitesiyle de ülkemize önemli katkılar sağlamaktadır. Şimdi değil, aslında epey uzun bir zamandır savunma sanayi ihracatımızda kara araçlarımız çok önemli bir rol alıyor. Kirpi, Ejder Yalçın bunun gibi çeşitli konfigürasyondaki zırhlı araçlarımız, Kaplan, Pars gibi silah taşıyıcı araçlarımız, hafif, orta ve ağır sınıf olmak üzere üç ayrı kategoride şu anda geliştirdiğimiz ve bir kısmını sahaya verdiğimiz insansız kara araçlarımız, her türlü bölge ve arazi şartlarında harekat ihtiyaçlarına cevap veren yüksek koruma ve hareket kabiliyeti olan bir dizi aracımız, güvenlik güçlerimizin gücüne güç katmaktadır. Muharebe araçları yanında bugün yine örnekleri gördüğümüz Derman gibi araçlarımız da çeşitli destek unsurlarımızla etkili olmaktadırlar. Aynı zamanda bu araçlarımızın çeşitli roket ve atım sistemlerinin de taşıyıcıları olduğunu belirtmek isterim."

Demir, temel ilkelerinin harekat sahasındaki ihtiyaçların karşılamasında öncelikle yerli ve milli teknolojileri kullanmak olduğunu söyledi.

İmzalayacakları "8x8 Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Araç Projesi" sözleşmesiyle güvenlik güçlerinin sahip olduğu kara araçları ailesine yakın zamanda yeni bir ferdin daha katılmış olacağını dile getiren Demir, şöyle devam etti:

"Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın 8x8 tekerlek konfigürasyonuna sahip, zırhlı muharebe destek araçları ihtiyaçları kapsamında önemli bir lojistik destek aracını da bünyemize katmış olmaktan büyük mutluluk duyacağız. Bu süreçte bu projenin hayata geçirilmesi için destek veren başta Koluman şirketi ve bütün paydaşlar, Savunma Sanayi Başkanlığı personelimiz ve destek veren bütün kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimi sunmak istiyorum ancak yolun daha başında olduğumuzu Koluman ve diğer kara aracı üreticilerinden çok daha önemli atılımlar beklediğimizi ve yerli konusunda da azami bir gayret ile motor dahil bir dizi sistemin artık yerli olarak devrede olması için elimizden gelen çabanın gösterilmesi gerektiğini belirtiyorum."

Mersin Valisi Ali İhsan Su da kentin her sektörde önemli bir üretim merkezi olduğunu söyledi.

Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık da şirketin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Demir ile Saltık, 65 aracı kapsayan proje kapsamında imzaları attı. İmza töreninden sonra Demir, "Derman" adlı 8x8 zırhlı lojistik destek aracının direksiyonuna geçti.