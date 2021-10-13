8BitDo Pro 2'nin Xbox oyun kumandası sürümü yakında geliyor - Haberler
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8BitDo Pro 2'nin Xbox oyun kumandası sürümü yakında geliyor

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
8BitDo Pro 2'nin Xbox oyun kumandası sürümü yakında geliyor

Retro oyun kumandaları üreten üçüncül bir video oyun yazılım şirketi olan 8BitDo'dan yeni bir Xbox oyun kumandası çıkış yapacak.

8BitDo, PC ve Xbox konsolları için Pro 2 oyun kumandasının kablolu bir sürümünü 8 Aralık 2021'de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Hong Kong merkezli Retro oyun kumandaları üreten şirket, daha öncelerinde de birçok Xbox kumandası üretmişti.

Pro 2 modeli, ortasında ana düğmesi ile siyah renk kaplıdır. Xbox'ın özgün tuşlarına ek olarak analog tuşların yanında iki adet 8BitDo'ya ait düğme vardır, bu da iOS ve Android'de bulunan Ultimate Software uygulamasında beğeninize göre yeniden eşlenebilmektedir.

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Kavramalarının arkasında iki adet düğme vardır. Uygulama aracılığıyla titreşim, tetikleme ve yapışma hassasiyetini özelleştirebilir ve ses seviyesini ayarlamak için bir kısayol yapabilirsiniz. 8BitDo Pro 2 Xbox oyun kumandasının tuş düzeni PlayStation DualShock tasarımı gibi tasarlanmış. Analoglar çapraz değil düz bir şekilde konumlandırılmış bir şekilde durmaktadır.

8BitDo'nun Pro 2'nin Xbox oyun kumandası sürümü yakında geliyor

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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Haber: 8BitDo Pro 2'nin Xbox oyun kumandası sürümü yakında geliyor - Haberler
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