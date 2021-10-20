87 No'lu Nezahat Yaşar Genç Aile Sağlığı Merkezi Faaliyete Başladı SELÇUKLU'YA YENİ BİR SAĞLIK HİZMETİ DAHA

KONYA (Habermetre) - Selçuklu Belediyesi tarafından arsa tahsisi yapılan ve Şakalak Tarım A. Ş tarafından yapımı üstlenilen Nezahat Yaşar Genç Aile Sağlığı Merkezi Yazır Mahallesi sakinlerine hizmet vermeye başladı.

Selçuklu'nun ve şehrin ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlarını sürdüren Selçuklu Belediyesi bu çerçevede oluşturulan iş birliklerine de katkı sağlıyor. Geçtiğimiz yıl Konya Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Selçuklu Belediyesi ve Şakalak Tarım A. Ş iş birliğinde imzalanan protokolü sonrasında Yazır Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 87 No'lu Nezahat Yaşar Genç Aile sağlık Merkezi tamamlanarak hizmete girdi.

Arsa tahsisi Selçuklu Belediyesi tarafından yapılan yapımı ise Şakalak Tarım A. Ş tarafından üstlenilen Aile Sağlığı Merkezi bulunduğu noktada sağlık alanında vatandaşların ihtiyaçlarına modern yapısıyla cevap veriyor.

Başkan Pekyatırmacı: "Sağlık alanında da iş birliğinin güzel örneklerine imza atıyoruz"

Sağlık alanındaki yatırımların önemine dikkati çeken Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: " Geçtiğimiz yıl Konya Valiliğimizde imzasını attığımız protokol sonrasında belediye olarak arsa tahsisinde bulunduğumuz ve hayırsever iş adamımız Yusuf Genç'in yapımını üstlendiği Aile Sağlığı Merkezi tamamlanarak Yazır Mahallemizde hemşehrilerimizin hizmetine sunuldu. Vatandaşlarımıza daha kaliteli ve konforlu imkanlarla sağlık hizmeti sunmanın ve Konya'ya sağlık alanında her geçen gün daha üst seviyelerde hizmet sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Böylesine güzel ve anlamlı bir hayır hizmetini gerçekleştiren hayırsever hemşerimize Konya halkı adına teşekkür ediyorum. " dedi.

900 metrekarelik tahsisli arsada, iki kattan oluşan ve acil müdahale odası, 10 adet hekim odası, laboratuar, gebe izlem odası, emzirme odası gibi fonksiyonlara sahip olan 87 No'lu Nezahat Yaşar Genç Aile Sağlığı Merkezi Yazır Mahallesi sakinlerinin hizmetine sunuldu.

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