850 bin esnafa muafiyet getirecek Vergi Kanunu teklifi Komisyon'da kabul edildi

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen teklifle; çiftçiye vergi indirimi, cirosu 240 bin TL'nin altındaki 850 bin küçük esnafa vergi muafiyeti, internet üzerinden para kazananlara vergi kolaylığı sağlanacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti'li Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Komisyonda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülerek kabul edildi. Teklifle; çiftçiye vergi indirimi, cirosu 240 bin TL'nin altındaki 850 bin küçük esnafa vergi muafiyeti, internet üzerinden para kazananlara vergi kolaylığı sağlanması öngörülüyor.

Ayrıca, komisyonda yapılan değişiklik önergesi ile Konaklama Vergisi 2023'e ertelendi.

Haber : Besti KARALAR/ANKARA,