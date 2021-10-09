83 yaşında fındık topladı, parası ile kendine mezar yaptırdı - Haberler
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83 yaşında fındık topladı, parası ile kendine mezar yaptırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
83 yaşında fındık topladı, parası ile kendine mezar yaptırdı

Trabzon'un Arsin ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Menşure Çin, babasından kalan fındık bahçesinde topladığı 200 kilogram fındığı satarak, eşinin yanında kendine mezar yaptırdı.

TRABZON (İHA) - Trabzon'un Arsin ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Menşure Çin, babasından kalan fındık bahçesinde topladığı 200 kilogram fındığı satarak, eşinin yanında kendine mezar yaptırdı.

Trabzon'un Arsin ilçesindeki Yolüstü mahallesinde yaşayan Menşure Çin (83), yaklaşık 6 ay önce hayatını kaybeden eşinin yanında mezar yaptırmak istedi. Maddi durumu olmadığı için mezarı yaptıramayan yaşlı kadın bu yıl babasından kalan bahçede fındık topladı. Topladığı 200 kilogram fındığı satan Menşure Çin, bu para ile kendine mezar yaptırdı. Evinin üst kısmındaki fındık bahçesinde eşinin yanında yaptırdığı mezarın başında her sabah Dua okuyan Menşune Çin, çocuklarının durumu olmadığı için şimdiden kendi bir mezar yaptırdığını söyledi. 6 çocuğu olduğunu belirten Çin, "6 tane çocuğum var. Çocuklarım durumu olmadığı için mezar yaptırmaya karar verdim. Babamdan bana kalan fındık bahçesi vardı. Oradan bu sene 200 kilogram fındık oldu. O fındığın para ile mezarını yaptırdım. Eşimin mezarını da aynı şekilde yaptırdım. Mezarın yanına gelip Kuran ve dualar okuyorum. Cenabı Allah'a 'Eşimin mekanı iyidir beni de oraya layık eyle yarabbim' diyorum. Mezara baktığımda kendimi kabirde görüyorum. Peygamber efendimizin yanında görüyorum" dedi.

"Bazen mezara girip yatıyorum"

Her sabah kendi mezarının başında dua ettiğini dile getiren Çin, "Bazen mezara girip yatıyorum. Ben oraya gireceğim. Benden iman kuvveti var. Fındıktan aldığım paranın bir miktarınla Afrika'da su kuyusu da açtırdım. Çocuklarım mezarın yapıldığını biliyor. Hepsi bana belki biz erken ölürüz diyorlar. Bu mezarı kendime niyet yaptırdım. Namaz kıldım, Allah'a söz verdim" ifadelerini kullandı.

Mezarı yapan mermer ustası Osman Akyasan ise, "Mezar için bir arkadaşımız bizi aradı. Mezar yerinde teyzemiz ile tanıştık. Teyzemiz kendi mezarını yaptırmak istediğini söyledi. Bize ilginç geldi. Teyit için kimin mezarı diye sorduğumuzda kendi mezarım dedi. İnsana tuhaf geliyor. Mezarını yaptık" diye konuştu. - TRABZON

83 yaşında fındık topladı, parası ile kendine mezar yaptırdı

83 yaşında fındık topladı, parası ile kendine mezar yaptırdı

83 yaşında fındık topladı, parası ile kendine mezar yaptırdı

83 yaşında fındık topladı, parası ile kendine mezar yaptırdı

83 yaşında fındık topladı, parası ile kendine mezar yaptırdı

83 yaşında fındık topladı, parası ile kendine mezar yaptırdı

83 yaşında fındık topladı, parası ile kendine mezar yaptırdı

83 yaşında fındık topladı, parası ile kendine mezar yaptırdı

83 yaşında fındık topladı, parası ile kendine mezar yaptırdı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: 83 yaşında fındık topladı, parası ile kendine mezar yaptırdı - Haberler
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