812 yıllık çınar ağacını 15 kişi zor kucaklıyor - Haberler
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812 yıllık çınar ağacını 15 kişi zor kucaklıyor

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Haberler | Yerel

812 yıllık çınar ağacını 15 kişi zor kucaklıyor Kahramanmaraş'ta bulunan 812 yıllık çınar ağacı görenlerin ilgisini çekiyor.

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - 812 yıllık çınar ağacını 15 kişi zor kucaklıyor

Anıt ağaç bölenin simgesi haline gelirken, ziyaret edenler fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bulunan 812 yıllık çınar ağacı görenlerin ilgisini çekiyor. İçinden çıkan kaynak su ile beslenen ağacı 15 kişi zor kucaklıyor.

Onikişubat İlçesi'nin Avcılar Mahallesi'nde bulunan 812 yıllık olduğu tahmin edilen anıt ağaç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından tescillendi. Doğu Çınarı olarak bilinen ağaç, bölgenin adeta simgesi haline geldi. Yaklaşık 35 metre uzunluğunda ve 14 metre çapında olan ağaç 15 kişi ile zor kucaklandı. İçindeki kaynak su ile beslenen ağaç ile ilgili mahalle muhtarının girişimleri ve Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi'nin çalışması ile çevre düzenlemesi de yapıldı. Ağacı ziyaret eden vatandaşlar hatıra fotoğrafı çekinmeyi de ihmal etmiyor.

Yöre halkından Durdu Kayaalp, "Bu çınarın tarihi 800 yılı geçmiş yalnız önceden içindeki su çoktu ve etrafı su ile çevriliydi. Buraya insanlar geliyor ağacın yanında fotoğraf çekiliyor" dedi.

Mahalle Muhtarı Abdurrahman Kayaalp ise, ""Mahallemizde 90 hane ikamet ediyor ve yaz kış hareketli bir yerdir. Bölgemizin simgesi haline gelen yaklaşık 800 yıllık bir ağacımız var içinde bir ev odası kadar geniş ve kaynak su ile beslenmektedir. 10-15 insan anca kucakladı ve burayı turizme kazandırarak çevre düzenlemesini de yaptırdık" dedi.

812 yıllık çınar ağacını 15 kişi zor kucaklıyor

812 yıllık çınar ağacını 15 kişi zor kucaklıyor

812 yıllık çınar ağacını 15 kişi zor kucaklıyor

812 yıllık çınar ağacını 15 kişi zor kucaklıyor
İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Son Dakika Haberleri
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Haber: 812 yıllık çınar ağacını 15 kişi zor kucaklıyor - Haberler
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