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81 vilayetten gelen bakırlar, 81 yaşındaki delikanlıya emanet

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
81 vilayetten gelen bakırlar, 81 yaşındaki delikanlıya emanet

Bursa'da 81 yaşındaki Halim Özuslu, 68 yıldır bakır eşyaları tamir ediyor ve parlatıyor.

BURSA (İHA) - Bursa'da 81 yaşındaki Halim Özuslu, 68 yıldır bakır eşyaları tamir ediyor ve parlatıyor.

Kullanılamaz haldeki eski antika bakır eşyaları, kullanılabilir vaziyete getiren Halim Özuslu, ilerleyen yaşına rağmen işini büyük bir şevkle sürdürüyor. Şerbet güğümü imal ettiğini de belirten zanaatkar Özuslu, "İlkokulda öğretmenim derste, büyüyünce ne olacaksın? diye sorunca, 'bakırcı olup memleketime faydalı olacağım hocam' dedim. O gün bugündür de bakırcılıkla uğraşıyorum. Kars'tan bile tamir için semaver geldi. Geçen hafta da Kastamonu'dan ucu koptuğu için antika bakır güğüm geldi. Geçen sene ramazan ayında iftarda kullanılmak üzere Çelik Palas firmasına 11 tane şerbet güğümü, Özdilek firmasına ise 10 tane şerbet güğümü yaptım" dedi. - BURSA

81 vilayetten gelen bakırlar, 81 yaşındaki delikanlıya emanet

81 vilayetten gelen bakırlar, 81 yaşındaki delikanlıya emanet

81 vilayetten gelen bakırlar, 81 yaşındaki delikanlıya emanet

81 vilayetten gelen bakırlar, 81 yaşındaki delikanlıya emanet

81 vilayetten gelen bakırlar, 81 yaşındaki delikanlıya emanet

81 vilayetten gelen bakırlar, 81 yaşındaki delikanlıya emanet

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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