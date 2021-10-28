81 ilin kadın STK temsilcileri, Şırnak'ta buluştu (2)

ŞIRNAK (DHA) - KADIN STK TEMSİLCİLERİNDEN EVLAT NÖBETİ TUTAN ANNELERE DESTEK

'81 İl Şehri Nuh'ta buluşuyor' projesi kapsamında Şırnak'a gelen kadınlar, çocukları Pkk terör örgütü tarafından dağa kaçırılan annelerin eylemine destek verdi. Şırnaklı annelerin başlattığı 'Edi Bese' (yeter artık) yürüyüşüne Türkiye'nin 81 ilinden gelen kadın STK temsilcileri de katıldı. Şırnak Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, Şırnak Belediyesi önünde son buldu. '81 İl 81 Yürek Şırnaklı Annelere Destek' pankartı taşıyan anneler, dev Türk Bayrağı açtı. Ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüş gerçekleştiren kadınlar 'şehitler ölmez vatan bölünmez, Türk Kürt kardeştir ayrım yapan kalleştir' sloganları attı.

Çanakkale'den gelen Saime Aydoğan ise "Türkiye'nin öbür ucundan şehitler diyarından Çanakkale'den buraya geldim. Buraya geldiğimizde Çanakkale'de bize orası terör bölgesi nasıl gidiyorsunuz diye söylemişlerdi. Ama bugün geldik gördük ki burada bir terör kalmamış artık. Güzel gezilecek bir şehir haline gelmiş. Bugün Edi Bese yürüyüşüne katıldık. Şırnak sokaklarında Türk bayrağının dalgalanması bize onur ve gurur verdi" dedi.