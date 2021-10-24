81 ilde eş zamanlı uygulama; aranan 813 kişi yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ülke genelinde 53 bin 67 personelin katılımıyla gerçekleşen eş zamanlı ' Türkiye Güven Huzur ve Vale Uygulaması'nda çeşitli suçlardan aranan 813 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı birimler, dün ülke genelinde eş zamanlı olarak 'Türkiye Güven Huzur ve Vale Uygulaması' yaptı.

Vale hizmeti sunan 802 işletme ile 313 vale personeli denetlendi. Vale yönetmeliğine aykırı uygulama yapan işletmeler hakkında tutanak tutuldu. Karayolları trafik yönetmeliğinde gösterilen diğer kural, yasak veya yükümlülüklere uymadığı tespit edilen 9 işletme ile 1 vale personeline idari yaptırım uygulandı. Türkiye Güven Huzur uygulamasında, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, kaçak sigara, kaçak tütün ile çok sayıda ateşli silah ve yardımcı malzeme de ele geçirildi.