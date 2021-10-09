81 ilde 135 okul servis aracı trafikten men edildi

ÜLKE genelinde gerçekleştirilen uygulamada 21 bin 896 okul servis aracı denetlendi, bin 50 araç ve sürücüsüne idari para cezası verildi, 135 okul servis aracı trafikten menedildi. Ayrıca 6 bin 999 taksi de kontrol edilerek, 203'üne cezai işlem uygulandı, 28'i trafikten menedildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde çocuk ve gençleri başta kumar olmak üzere her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan şüphelileri yakalamak amacıyla ülke genelinde eş zamanlı okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamalarda 24 bin 550 okul çevresi olmak üzere ülke genelinde bulunan 34 bin 972 umuma açık yer, park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve özellikle açık/paket olarak tütün mamulleri satışı yapılan yerler gün boyunca denetlendi. Bu denetimlerde 104 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı. Denetimlerde ayrıca 6 FETÖ/PDY, 26 uyuşturucu suçları, 5 cinsel suçlar, 48 yaralama, 36 hırsızlık, 22 dolandırıcılık, 15 tehdit, 10 hakaret, 507 yoklama kaçağı-bakaya ve 184 diğer suçlardan olmak üzere toplam 859 aranan şüpheli yakalandı. Ayrıca 19 kayıp çocuk bulundu.