80 yaşında koronavirüsü ve kanseri yendi eşi ile hastaneden el ele çıktı

ADANA'da koronavirüsü ayakta atlatan 80 yaşındaki Ali Öküzcü, yakalandığı mide kanserini de başarılı bir tedavi ile yendi. Yaşı ve hastalıkları nedeniyle riskli bir ameliyatla midesindeki kanserli tümör alınan Öküzcü, hastaneden kendisini bir an bile yalnız bırakmayan 60 yıllık eşi Yeter Öküzcü (76) ile el ele çıktı.

Geçen yıl temmuz ayında akraba ziyaretine giden Ali Öküzcü, yüksek ateş, tat alma ve koku duyusu kaybı şikayeti ile test yaptırdı. Koronavirüse yakalandığı belirlenen Öküzcü, ilerlemiş yaşına rağmen evinde uygulanan tedaviyle sağlığına kavuştu. Kononavirüs aşılarını da yaptıran Öküzcü, 6 ay sonra bağırsaklarında rahatsızlık yaşayınca doktora başvurdu. Yapılan tahlil ve tetkiklerden sonra alınan biyopsi sonuçlarında Öküzcü'ye mide tümörü tanısı kondu. Tedavisi için Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne başvuran Öküzcü, Genel Cerrahi Kliniği'nde kapsamlı bir sağlık taramasından geçirildi. 3 ay kemoterapi gören Öküzcü, yaşı ve yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle riskli görülmesine rağmen ameliyata alındı. Yaklaşık 5 saat süren operasyonda Öküzcü'nün midesindeki kanserli alan ve etrafındaki lenf bezleri detaylı bir ameliyat ile temizlendi. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Öküzcü, geçen hafta kendini bir an olsun yalnız bırakmayan 10 çocuğunun annesi 60 yıllık eşi Yeter Öküzcü ile el ele tutuşarak hastaneden ayrıldı.

"Hasta 'lokal ileri' değimiz evredeydi. Yani kanser, organ olarak sadece mideyle sınırlı ama lenf bezlerine de yayılmıştı. Böyle bir evrede hastamıza yeni hizmet binası ile daha konforlu tedavi veren medikal onkoloji biriminde önce kemoterapi tedavisi uygulayarak hastalığın evresini küçülttük. Bu tedaviyle tümör nerdeyse tamamen kayboldu. Birtakım faktörlerden dolayı hastamızda açık ameliyat tercih ettik. Ameliyat 5 saat kadar sürdü. Yaş ilerledikçe insanlarda ek hastalıklar meydana geliyor. Bunlar, olan riski ister istemez artırıyor. Biz kendimizi bu noktada biraz şanslı görüyoruz. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi bünyesinde Anestezi Ana Bilim Dalımız bu konuda çok donanımlı, çok deneyimli hocalarla çalışıyoruz. Bu bir kişinin başarısı değil, arkanızda duran bu ekibin başarısıdır. Her şey olumlu yönde ilerledi, bizde çok mutluyuz."