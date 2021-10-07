8 yılın ardından Rust'a görev sistemi geliyor

Açık dünya hayatta kalma sandbox Rust, Ekim güncellemesinde biraz yapıya kavuşuyor. Bugün yayınlanan yeni yamada oyuncular NPC'leri ziyaret edebilecek ve görevleri kabul edebilecek, tamamlayabilecek ve ödüllerini teslim alabilecekler.

Facepunch Studios, "Görev sağlayıcılarını çoğu güvenli bölgede bulabilirsiniz ve görevleri balık yakalamaktan veya kereste toplamaya, köpekbalıklarını avlamaya ve gizli hazineyi ortaya çıkarmaya kadar değişiyor." Dedi.

Ödüller genellikle hurda metal ve hazine kutuları şeklinde gelecektir. Facepunch bunun sadece görevlerin başlangıcı olduğunu söylüyor ve şimdi oldukça basit olsalar da sistem gelecekte genişletilecek. Bu ay için görevler solo çabalar olacak, ancak kooperatif görevleri iş başında ve teslimat, pusu ve ödül avcılığı gibi PvP görevleri de bir noktada eklenecek.

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Güncellemede gelen diğer değişiklikler: yaralıyken kapıları açmak için etkileşim tuşuna basılı tutmanız gerekecek, otomatik kulelerinize arkadaşlarınıza ateş etmemelerini söyleyebileceksiniz. Ayrıca Rust'a Cadılar Bayramı için 28 Ekim'de daha farklı etkinlikleri bekleyebilirsiniz.

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