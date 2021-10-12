8 yaşında milli olan Akif Efe'nin hedefi takımda kalıcı olmak - Haberler
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8 yaşında milli olan Akif Efe'nin hedefi takımda kalıcı olmak

İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - Haberler | Yerel

- 8 yaşında milli olan Akif Efe'nin hedefi takımda kalıcı olmak Ankara'da 2-3 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan, Masa Tenisi Minik Altı ve Minik Milli Takım seçmelerinde 3.

ANKARA (İHA) - - 8 yaşında milli olan Akif Efe'nin hedefi takımda kalıcı olmak

DENİZLİ - Ankara'da 2-3 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan, Masa Tenisi Minik Altı ve Minik Milli Takım seçmelerinde 3. olarak Denizli'ye büyük gurur yaşatan 8 yaşındaki Akif Efe Aslanpay, amacının milli takım kampında kalıcı olmak olduğunu belirtti.

Denizli'de yaşayan 8 yaşındaki Akif Efe Aslanpay, 4 yaşında masa tenisine başladı. Yaptığı antrenmanlarla kendini geliştiren Aslanpay, hocalarının dikkatini çekerek müsabakalara hazırlandı. Rakiplerini yenip masa tenisinde iddialı bir şekilde ilerleyen sporcu, Ankara'da 2-3 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan, Masa Tenisi Minik Altı ve Minik Milli Takım seçmelerine katıldı. Maçta son 12'ye kalan milli sporcu önde olduğu maçı yenilerek 3. oldu. Bu sonuçla beraber milli takım kampına seçilen sporcu, hedefinin burada kalıcı olarak ilerlemek olduğunu belirtti.

"Bu kamplarda başarılı ve sporcu olmaya devam etmek istiyorum"

İlerleyen zamanlarda başarısını artırmak istediğini söyleyen milli sporcu Aslanpay, "Çok çalıştım ve 3. oldum ama 2.'likti hakkım. Rakip iyiydi ama olmadı. 8 yaşındayım ve milli takım kamplarına seçildim. Bu kamplarda başarılı olmayı ve sporcu olmaya devam etmek istiyorum. İleride başarılı olmak için çok çalışmak gerek. Maçta son 12'deydim, kazanabilirdim ve ikincilikti. Önemli olan sağlığım ve düşüncem. 9-5 önceydim, sonra nasıl olduysa raket tutmamaya başladı. Rakip 5 sayı aldı ve sonrada ben heyecanlandım, 11'e 9 yendi beni" dedi.

8 yaşında milli olan Akif Efe'nin hedefi takımda kalıcı olmak

8 yaşında milli olan Akif Efe'nin hedefi takımda kalıcı olmak

8 yaşında milli olan Akif Efe'nin hedefi takımda kalıcı olmak

8 yaşında milli olan Akif Efe'nin hedefi takımda kalıcı olmak
İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - Son Dakika Haberleri
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