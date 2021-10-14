İstanbul'da 9 ayda 124 bin 704 kişiye trafikte cep telefonu ile konuşma cezası kesildi - Haberler
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İstanbul'da 9 ayda 124 bin 704 kişiye trafikte cep telefonu ile konuşma cezası kesildi

AA / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel
İstanbul'da 9 ayda 124 bin 704 kişiye trafikte cep telefonu ile konuşma cezası kesildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şehirde 1 Ocak-30 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılan denetimlerde, 124 bin 704 sürücüye, araç içerisinde cep telefonu kullandıkları için ceza uygulandığını bildirdi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şehirde 1 Ocak-30 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılan denetimlerde, 124 bin 704 sürücüye, araç içerisinde cep telefonu kullandıkları için ceza uygulandığını bildirdi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İstanbul'da trafik kazalarını en aza indirmek için 1 Ocak -30 Eylül tarihleri arasında 8 milyon 244 bin 669 araç denetlendi. 124 bin 704 sürücüye araç içinde cep telefonu kullandıkları için ceza uygulandı. Hiçbir cep telefonu konuşması insan hayatından kıymetli değil."

AA / Mücahit Türetken - Son Dakika Haberleri
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Haber: İstanbul'da 9 ayda 124 bin 704 kişiye trafikte cep telefonu ile konuşma cezası kesildi - Haberler
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